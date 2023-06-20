MLB／賈吉受傷後洋基打擊成績聯盟墊底 打教：我不在乎

洋基隊自賈吉（Aaron Judge）受傷後，戰績4勝8敗，這段時間團隊打擊率僅0.195、攻擊指數0.599都是大聯盟最差表現。對此，洋基打擊教練勞森（Dillon Lawson）竟回應「我根本他X的不在乎」。

洋基重砲瑞佐（Anthony Rizzo）已經連20戰未開轟，近15戰打擊率更只有0.105。兩屆打擊王勒梅休（DJ LeMahieu）本季打擊率僅0.232，唐納森（Josh Donaldson）雖仍有長打火力，但打擊率僅0.151。

本季洋基團隊打擊率0.230排大聯盟第23，進攻指數0.710排第21，昨天更在雙重賽遭宿敵紅襪隊橫掃，對於球隊低迷的打擊近況，勞森賽後表示，「我只關心贏球，我根本他X的不在乎進攻數據排名，那和我無關，不管第一還是墊底，只要能贏就好。」

賈吉和「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）是洋基本季打線少數的亮點，他們的強擊球比（HardHit%）、出色擊球率（Barrel%）都排在大聯盟前段，勞森清楚這項優勢，但他期望打線有更多變化，「我希望不是只靠力量，要有更多執行進攻的方式。」

勞森認為球隊上壘率不佳，無法選到保送的情況下，應提升擊球掌握度，「我們要做出選擇，那就是不停進行高品質擊球，讓力量能徹底發揮。」

本季洋基傷病潮再度影響團隊打擊成績，不過近期一些資深球員回到陣中，勞森也對他們保持信心，「如果我不相信他們，會讓他們質疑自己，反而越打越糟，不過我不會忽視近況不佳的問題。」