MLB／為界外球賭氣的紅襪迷小兄弟 哥哥原諒弟弟了

昨天紅襪、洋基之戰場邊，因一顆界外球險些釀成兄弟鬩牆，今天故事再有番外篇，當時氣到爆哭的哥哥傑克（Jack Mulligan）表示，自己已經原諒了弟弟。

這樁趣聞發生在昨天基襪大戰午場，穆里根一家4口與友人麥克當時坐在三壘側的上層看台，3局上一顆界外球直朝他們的位置而來，麥克接到了這球，轉身遞給5歲的查理（Charlie Mulligan），而查理卻在拿到手瞬間又把球丟回場上，傑克的表情在0.1秒內從笑到哭，朝弟弟爆氣跺腳，而爸爸派翠克（Patrick Mulligan）連忙安撫兩個兒子。

A FATHER'S DAY DISASTER. 😬😬😬



(Thankfully, the family was gifted a signed jersey and baseball from Kenley Jansen). 👏



(🎥: @NESN) pic.twitter.com/dYmNT1jWVr — theScore (@theScore) 2023年6月18日

紅襪終結者簡森（Kenley Jansen）當時透過轉播全程目睹，透過轉播單位送上簽名球衣與簽名球，才讓兩兄弟破涕為笑，一家人度過難忘的父親節。

波士頓當地電視台也找上穆里根一家人，了解到底查理為何要把球丟回場內，查理童言童語說：「因為我想要分享，而且那時好像有一個球員說『丟回來』。」

媽媽潔米當時因為去買食物而離座，爸爸派翠克必須自己搞定兩個兒子，他坦言當下情緒也是一瞬間從開心到驚慌，「我必須維持秩序，我不是這方面的專家，但只能盡力做好。」

潔米回到位置上後才得知發生了什麼事，透過影片看到丈夫的表現，「派翠克是位很棒的父親，我很開心大家藉這次機會看到，因為他平常也是這樣的。」傑克則透露，其實自己當下就說了「這球可以給我嗎？」但接到球的麥克可能以為開口的人是查理，因此把球遞給了查理，雖然當下對弟弟丟球的舉動生氣，但他已經原諒了弟弟。

更令人意外的是，穆里根家人其實與紅襪還有另一層淵源，他們的叔公喬．穆里根（Joe Mulligan）擁有一年大聯盟資歷，正是在1934年效力紅襪。