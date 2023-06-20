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MLB／大谷「封神」先等等 美節目主持人：他進季後賽再叫我

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷6月份轟不停，外界對他的讚美之詞已快用罄。 路透社
大谷6月份轟不停，外界對他的讚美之詞已快用罄。 路透社

大谷翔平6月化身「狂谷」，全壘打一支接一支，外界對他的讚美之詞甚至已經超出棒壇領域，然而也有人不買單，FOX節目主持人卡頓（Craig Carton）就直言：「等他進季後賽再叫我」。

今天播出的「The Carton Show」節目中，聊到當前最熱人物，目前以24轟居大聯盟全壘打王的大谷，同時也在幾乎所有各項天使隊內投打榜單都居第一，身兼主砲與王牌。

有如此瘋狂的成績單，大谷是否為全體壇最強選手？卡頓說：「大谷很棒，我知道他很棒，但全體壇最佳個人選手？他從未帶領他的球隊打進季後賽，如果要成為團體運動的最佳個人選手，你勢必要帶領球隊進入季後賽，我不會說必須奪冠，但至少你要能進季後賽。」

面對其他主持人提醒，「他現在非常接近，天使現在排在第二，而大谷在所有投打數據都居隊內第一」，卡頓回應：「大谷很棒，真的很棒，但等他進入季後賽時再叫我。」

天使 大谷翔平

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