MLB／吉田正尚攻占美聯打擊榜第3 大谷翔平第8也超猛
紅襪隊今天在波士頓主場發威，對洋基隊雙重賽分別以6：2、4：1獲勝，3連戰橫掃世仇；紅襪日籍球星吉田正尚首戰4打數1安打、第2戰休兵，本季打擊率從3成09降到3成08，仍在美聯排名第3。
紅襪目前出賽72場，戰績37勝35敗在美聯東區排名墊底，吉田正尚旅美首季，目前打了62場，240次打數揮出74支安打，包括7支全壘打，攻下36分打點，打擊率3成08、上壘率3成81都是全隊最佳數字。
大谷翔平今天對皇家隊之戰，本季第24轟出爐，打點推升至58分，兩個數字都是大聯盟最強，強大火力吸引眾人目光，吉田正尚打擊表現也很穩定，讓紅襪球迷相當欣賞。
大聯盟目前只有14名球員打擊率超過3成，去年美聯打擊王、馬林魚隊「打擊機器」阿拉斯（Luis Arraez）3成88遙遙領先，美聯榜首是金鶯隊海斯（Austin Hays）3成20。
美聯共有8名球員達到3成，藍鳥隊比切特（Bo Bichette）3成15排名第2，再來就是吉田正尚3成08；大谷翔平今天對皇家4打數1安打，最近連續15場比賽敲安，打擊率維持3成，在美聯排名第8。
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