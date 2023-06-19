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MLB／阿隆索領先大谷6轟因傷停賽 火速歸隊重啟全壘打大戰

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
阿隆索(左)。 美聯社
阿隆索(左)。 美聯社

國聯全壘打王阿隆索（Pete Alonso）今天歸隊，重扛大都會隊先發4棒重任，全場4次打數掛零、吞下3次三振，本季全壘打停在22支，大都會終場7：8落敗，在主場3連戰被紅雀隊帶走兩勝。

阿隆索8日對勇士隊之戰首局被觸身球砸中，97英里速球造成左手腕受傷，本來評估休息3至4周，最快6月底復出，但他復健進度超前，只休10天就重返大都會先發，被媒體喻為「火速歸隊」。

今天在紐約主場對紅雀賽前，阿隆索很有信心說：「很高興治療效果不錯，感覺很棒，身體完全沒問題了，為什麼還要再等下去？」

阿隆索最近一轟是7日對勇士，同一天使隊日籍球星大谷翔平也對小熊隊開轟，兩人全壘打數是22：16，接下來阿隆索因傷停止開轟，大谷快速累積8轟，衝上大聯盟榜首，阿隆索退居第2，在國聯暫時領先勇士隊歐森（Matt Olson）、費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）、馬林魚隊索勒（Jorge Soler）2轟。

紅雀明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）今天5打數2安打，首局轟出兩分砲，兩隊打完前8局7：7平手，他在9局上又轟出陽春砲，單場雙響砲成為紅雀贏球最大功臣。

紅雀 大都會 勇士

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