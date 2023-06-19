MLB／官網點名卡洛爾挑戰新人王兼MVP 史上只有2人辦到過

近2季大聯盟新人輩出，大聯盟官網邀請7位專家挑選，哪名球員最適合做為建隊基石，台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）排第一。該文也指出卡洛爾將挑戰成為史上第3位新人王兼MVP的球員。

去年新人王競爭激烈，最終美聯由水手隊「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）得獎，國聯則是勇士隊哈里斯（Michael Harris II）。此外，金鶯捕手拉契曼（Adley Rutschman）、太空人游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）、皇家游擊手小威特（Bobby Witt Jr.）、勇士火球男史泰德（Spencer Strider）、紅人火球男格林（Hunter Greene）表現也都相當出色。

卡洛爾本季目前出賽69場，打擊率3成05，15轟、38分打點、19次盜壘，OPS.974在全大聯盟只落後大谷翔平和太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。該文指出，卡洛爾當之無愧成為最新一期國聯MVP票選第3名，自現代棒球（1900年）以來，只有1975年紅襪名將林恩（Fred Lynn）以新秀身份排行OPS第一名，他當年摘下新人王和MVP。鈴木一朗2001年效力水手也同時獲得這兩個獎項。

其他被點名的新秀依序為金鶯內野手韓德森（Gunnar Henderson）、紅人超級新人克魯茲（Elly De La Cruz）、紅雀外野手華克（Jordan Walker）、大都會內野手巴堤（Brett Baty）、馬林魚20歲投手培瑞茲（Eury Pérez）以及道奇投手米勒（Bobby Miller）。