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MiLB／鄭宗哲本季第9轟出爐手感燙 李灝宇連2戰敲安

中央社／ 台北19日電
旅美匹茲堡海盜隊高階1A台灣好手鄭宗哲展現長打能力，今天（19日）敲出個人本季第9轟，連2戰出賽有長打。 聯合報系資料照
旅美匹茲堡海盜隊高階1A台灣好手鄭宗哲展現長打能力，今天（19日）敲出個人本季第9轟，連2戰出賽有長打。 聯合報系資料照

旅美匹茲堡海盜隊高階1A台灣好手鄭宗哲展現長打能力，今天敲出個人本季第9轟，連2戰出賽有長打；費城人隊高階1A台灣好手李灝宇4打數敲1安，連2場出賽敲安。

美國職棒小聯盟賽事匹茲堡海盜隊高階1A今天與波士頓紅襪隊交手，海盜隊台灣好手鄭宗哲先發打2棒、指定打擊。

鄭宗哲1局上吞下三振，3局上1人出局、球隊1比0領先時開轟，陽春砲幫助球隊取得2比0領先，也是個人本季第9轟。

鄭宗哲4局上吞下三振，7局上犧牲觸擊助攻，8局上敲出二壘方向高飛球出局，今天總計4打數敲出1支安打，貢獻1分打點、吞下2次三振，賽後打擊率3成14。

鄭宗哲昨天比賽個人本季第9支三壘打出爐，今天敲出本季第9轟，連2場出賽有長打、近4場出賽都有安打。海盜隊終場以5比6吞敗。

費城人隊高階1A今天與華盛頓國民隊高階1A交手，費城人隊台灣好手李灝宇先發打1棒、守二壘，李灝宇1局上敲出右外野方向飛球出局，3局上1人出局後敲出二壘打，但隊友沒有延續攻勢。

李灝宇5局上敲出中外野方向飛球出局，8局上吞下三振，今天總計4打數敲出1支安打，賽後打擊率2成69。費城人隊在5局上拿下1分，終場以1比0拿勝。

鄭宗哲 海盜 費城人

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