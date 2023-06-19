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MLB／紅襪3連戰橫掃世仇洋基 分區墊底但可在美中當老大

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
紅襪在主場3連勝橫掃宿敵洋基，勝率突破五成、但仍是美聯東區墊底。 路透社
紅襪在主場3連勝橫掃宿敵洋基，勝率突破五成、但仍是美聯東區墊底。 路透社

洋基隊作客波士頓，今天對紅襪隊雙重賽以2：6、1：4落敗，3連戰遭橫掃，儘管紅襪37勝35敗仍在美聯東區墊底，總教練柯拉（Alex Cora）說：「不管排名如何，對戰洋基總是充滿樂趣。」

大聯盟同區球隊過去單季對戰19場，今年修改賽制後，各隊都要對戰兩聯盟29隊， 因此同區交手減為13場。

紅襪前天在3連戰首戰15：5大勝，昨天第2戰因雨延到今天，打完雙重賽後，紅襪在這次系列賽以25：8壓倒洋基，本季對戰6場以5勝1敗大幅領先。

「我們喜歡和他們打，他們也喜歡對到我們。」柯拉表示，洋基是好球隊，和他們交手總是很有趣。

美聯東區向來是超級戰區，紅襪勝率5成14竟然排名最後，這個數字放在美聯中區已是榜首（雙城隊36勝36敗居首），3連戰橫掃洋基後，兩隊勝差也縮至兩場。

紅襪今天連贏兩場，也是近17年首次對洋基雙重賽全勝，最近一次出現在波士頓芬威球場更是1976年的事，紅襪中外野手杜蘭（Jarren Duran）說：「橫掃任何球隊的感覺都很棒，尤其像洋基這種好球隊，迫不及待迎接客場比賽了。」

洋基 紅襪

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