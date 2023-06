MLB／弟弟扔回界外球惹哥哥爆哭 紅襪終結者緊急救援

拿到界外球要做什麼?一位紅襪隊的小球迷當場將它丟回場上,他的哥哥1秒內樂極生悲、當場變臉爆哭,弟弟也馬上意識到自己做錯事,但紅襪終結者簡森(Kenley Jansen)讓這齣場邊插曲有了美好的結局。

紅襪今天在主場與洋基隊進行雙重賽,分別以6:2、4:1贏球,午場3局上墨菲(Chris Murphy)面對包爾斯(Jake Bauers)的打席,一顆界外球掃向三壘側上層看台,這一球險些釀成兄弟吵架。

A FATHER'S DAY DISASTER. 😬😬😬 (Thankfully, the family was gifted a signed jersey and baseball from Kenley Jansen). 👏 (🎥: @NESN ) pic.twitter.com/dYmNT1jWVr

穆里根夫妻帶著兩個兒子到場觀戰,分別是老大傑克(Jack Mulligan)、老二查理(Charlie Mulligan),友人麥克則坐在他們前兩排,麥克接到這顆界外球,轉身遞給了查理,傑克當時滿臉笑容,就在查理將球扔回場上瞬間,傑克笑容冰凍。

鏡頭再回到這家人時,只見哥哥爆哭,弟弟也哭喪著臉、一副做錯事的表情,父親則忙著安慰兩個兒子,簡森在休息室裡看到這一幕,決定不讓穆里根家庭的父親節難過。

NESN轉播團隊帶來簡森的簽名球與簽名球衣,安慰這對小兄弟,被問到最喜歡的紅襪選手時,傑克說:「應該是狄佛斯(Rafael Devers),但現在是簡森。」還有一顆由球評、主播簽名的球,2013年紅襪冠軍班底、球評米德布魯克斯(Will Middlebrooks)在上面寫著:「孩子,丟得好!」

丟掉了一顆球,卻得到更大的禮物,傑克當場破涕為笑,查理則是持續躲在父親懷裡,當地電視台報導這則趣聞時,也幽默寫著:「危機解除」。

NESN reporter went into stands and gave them balls and jerseys signed by Kenley Jansen. Lil brother got the last laugh. pic.twitter.com/w3gCsszNN5