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MLB／弟弟扔回界外球惹哥哥爆哭 紅襪終結者緊急救援

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
正中央的小弟弟收到好心人給的界外球後，竟毫不猶豫地將球扔回場內，不只其他觀眾張嘴抱頭驚呼，在爸爸身旁的哥哥更直接氣到爆哭。圖擷自推特
正中央的小弟弟收到好心人給的界外球後，竟毫不猶豫地將球扔回場內，不只其他觀眾張嘴抱頭驚呼，在爸爸身旁的哥哥更直接氣到爆哭。圖擷自推特

拿到界外球要做什麼？一位紅襪隊的小球迷當場將它丟回場上，他的哥哥1秒內樂極生悲、當場變臉爆哭，弟弟也馬上意識到自己做錯事，但紅襪終結者簡森（Kenley Jansen）讓這齣場邊插曲有了美好的結局。

紅襪今天在主場與洋基隊進行雙重賽，分別以6：2、4：1贏球，午場3局上墨菲（Chris Murphy）面對包爾斯（Jake Bauers）的打席，一顆界外球掃向三壘側上層看台，這一球險些釀成兄弟吵架。

穆里根夫妻帶著兩個兒子到場觀戰，分別是老大傑克（Jack Mulligan）、老二查理（Charlie Mulligan），友人麥克則坐在他們前兩排，麥克接到這顆界外球，轉身遞給了查理，傑克當時滿臉笑容，就在查理將球扔回場上瞬間，傑克笑容冰凍。

鏡頭再回到這家人時，只見哥哥爆哭，弟弟也哭喪著臉、一副做錯事的表情，父親則忙著安慰兩個兒子，簡森在休息室裡看到這一幕，決定不讓穆里根家庭的父親節難過。

NESN轉播團隊帶來簡森的簽名球與簽名球衣，安慰這對小兄弟，被問到最喜歡的紅襪選手時，傑克說：「應該是狄佛斯（Rafael Devers），但現在是簡森。」還有一顆由球評、主播簽名的球，2013年紅襪冠軍班底、球評米德布魯克斯（Will Middlebrooks）在上面寫著：「孩子，丟得好！」

丟掉了一顆球，卻得到更大的禮物，傑克當場破涕為笑，查理則是持續躲在父親懷裡，當地電視台報導這則趣聞時，也幽默寫著：「危機解除」。

紅襪 洋基

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