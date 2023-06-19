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MLB／楚奧特開轟甩低潮 「讓翔平把武士頭盔給我，酷喔！」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「Troutani」重出江湖！大谷翔平（右）第5局炸裂逆轉兩分砲，楚奧特（Ｍike Trout，左）下一打席也跟進開轟，總算走出6月的大低潮。 路透社
「Troutani」重出江湖！大谷翔平（右）第5局炸裂逆轉兩分砲，楚奧特（Ｍike Trout，左）下一打席也跟進開轟，總算走出6月的大低潮。 路透社

天使今天以5：2擊敗皇家隊，大谷翔平第5局炸裂逆轉兩分砲，楚奧特（Ｍike Trout）在下一球也跟進開轟，久違戴上全壘打慶祝的日本武士頭盔，6月的大低潮逐漸看到撥雲見日，他笑說：「走進休息室，讓翔平把帽子交給我，這感覺真的挺酷。」

在這波與皇家的3連戰展開前，楚奧特在6月的打擊率只有1成11，他在首戰敲1支一壘打，次戰有雙安、包括1支二壘打，今天再升級，第5局的陽春砲是他6月的第2轟。

楚奧特表示，「我在近幾天的感覺越來越好，老實說，昨天就感覺到不一樣了。」

「大哥」陷入低潮時，大谷翔平在6月的表現撐起球隊，幫助天使近14戰拿下11勝，以41勝33敗、勝率5成54排名美聯西區第2，落後第一的遊騎兵隊4.5場勝差，維持在美聯外卡前3，也大有爭奪美西王座的後勁。

楚奧特對此也很欣慰，「這段低潮沒讓我發瘋的原因之一，就是我們贏了，如果我們輸了，大概就是不同的故事了。」他說，這顯示了天使團隊的戰力深度，不只是靠一個人撐起勝負，「顯然地，翔平在過去兩周的表現非常不可思議，我們還有其他球員可以挺身而出，這是最棒的部分。」

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