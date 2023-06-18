中信兄弟隊江坤宇在中職明星賽網路票選獲得最高票，過去在明星賽人氣王15連霸的彭政閔，如今以總教練看麾下球員，稱讚江坤宇默默做事的態度容易吸引球迷喜愛，但跟自己不同「阿坤沒有我這麼瘋」。

江坤宇以24萬7952票在網路票選排名第一，不過還要加計通訊投票、雜誌選票，人氣王究竟是誰？要等19日記者會才會正式公布。

對於江坤宇的高人氣，彭政閔認為，游擊手在比賽中守備機會多，本來就容易吸引球迷目光，「阿坤又是謙虛、默默完成任務的類型，在台灣這樣算比較保守的社會，這樣的球迷會滿受球迷喜愛。」

被問到當年是不是也是靠默默做事吸引球迷？彭政閔笑說：「我還好，該瘋我也會瘋，阿坤沒有我這麼瘋。」彭政閔更進一步點出，江坤宇是非常自律的球員，年紀輕輕就很注重生活紀律、飲食，「越來越多年輕球員有這樣想法，他是一個代表，也希望更多年輕球員效仿。」

另外，江坤宇也以最後一席進入全壘打大賽名單，彭政閔尊重球員個人參賽意願，回想自己過去打過全壘打大賽，「不是那麼好打，但也不是每個人都有辦法參加，阿坤如果想要參加，那就盡力去做，回饋球迷。」

王威晨被點名是兄弟隊內打擊練習常常開轟的球員，如果參賽是否有機會？彭政閔認為，上場的狀況很難說，「就像大谷翔平也是，大家覺得有機會，但不是那麼簡單。」大谷在2021年大聯盟明星賽參加全壘打大賽，結果首輪遇到強打索托（Juan Soto），三度PK後還是遭到淘汰。