MLB／比輸球更可怕！海盜全隊竟坐上酒駕巴士

海盜昨日以4:5敗給釀酒人,然而,最可怕的並非一分差輸球,而是他們在前往密爾瓦基時,搭的竟是由酒駕司機掌握方向盤的巴士。

由於海盜在作客釀酒人主場前,是在不遠的芝加哥與小熊對戰,使得他們選擇巴士而非飛機移動。不過,這輛由富德伯克(Carlton Funderburke)駕駛的隊巴,在路上開得相當顛簸,引起了警察注意,之後要求其停下。

一開始,警察以為富德柏克身體出了狀況,因此要求救護車待命,不過,這名61歲的駕駛,隨後被證明狀況並非來自身體,而是酒精。今日,海盜公關部門副總瓦瑞克基(Brian Warecki)對外發表聲明:「我們對昨天發生的事相當擔憂,最重要的是全隊安全地到了密爾瓦基。」

由於富德伯克並非球團專用司機,而是約聘人員,讓瓦瑞克基說:「我們現在正在和相關團體,談論相關事宜。」

The Pirates Bus Driver Was Arrested for a DUI While Transporting the Team to Milwaukee from Chicago.https://t.co/TRurWtuMK8 pic.twitter.com/Dy5u0jIJMH