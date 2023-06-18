MLB／比輸球更可怕！海盜全隊竟坐上酒駕巴士
海盜昨日以4：5敗給釀酒人，然而，最可怕的並非一分差輸球，而是他們在前往密爾瓦基時，搭的竟是由酒駕司機掌握方向盤的巴士。
由於海盜在作客釀酒人主場前，是在不遠的芝加哥與小熊對戰，使得他們選擇巴士而非飛機移動。不過，這輛由富德伯克（Carlton Funderburke）駕駛的隊巴，在路上開得相當顛簸，引起了警察注意，之後要求其停下。
一開始，警察以為富德柏克身體出了狀況，因此要求救護車待命，不過，這名61歲的駕駛，隨後被證明狀況並非來自身體，而是酒精。今日，海盜公關部門副總瓦瑞克基（Brian Warecki）對外發表聲明：「我們對昨天發生的事相當擔憂，最重要的是全隊安全地到了密爾瓦基。」
由於富德伯克並非球團專用司機，而是約聘人員，讓瓦瑞克基說：「我們現在正在和相關團體，談論相關事宜。」
The Pirates Bus Driver Was Arrested for a DUI While Transporting the Team to Milwaukee from Chicago.https://t.co/TRurWtuMK8 pic.twitter.com/Dy5u0jIJMH— Bleacher Nation (@BleacherNation) June 17, 2023
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