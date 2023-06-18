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MLB／呼籲交易新援等「故事哥」回歸 外媒：紅襪不能寄望張育成

聯合新聞網／ 綜合報導
張育成目前仍在復原中。 美聯社
張育成目前仍在復原中。 美聯社

不管是在美東墊底，還是外卡排行第六，紅襪的戰績都不容樂觀，而其中一個原因，就是缺少足夠穩定的游擊手。

在明星內野手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）年初因手術進入傷兵名單後，紅襪便苦於尋找頂替游擊防區的人手，《Hartford Courant》記者塞魯若（Mac Cerullo）認為，這導致紅襪至今僅繳出五成勝率，「他們輸了很多場接近的比賽，裡頭多少，是在有穩定游擊手的情況下能獲勝的呢？」

雖然張育成在傷前一度頂上這位置，距離復出也越來越近，塞魯若仍提議交易來紅雀游擊手迪隆（Paul DeJong），「如果他們想升級陣容，這是個他們不能在七月底才做出的決定。現在，球隊沒有常駐游擊手，即便史托瑞八月某個時間能回來，也不能寄望張育成、雷耶斯（Pablo Reyes）現在能支撐球隊近兩個月。」

此外，塞魯若點出，換來迪隆有辦法解決紅襪許多問題，「首先，他今年在游擊防區370局裡只出現一個失誤；他同時也敲出了9發全壘打、.736的OPS（攻擊指數），更在2024年有1250萬美元的球隊選項，讓紅襪可以自行取捨。」

除了迪隆，塞魯若也提到白襪安德森（Tim Anderson）、教士金河成，但不論人選是誰，最重要的是能否補上內野大洞。

MLB 紅襪 張育成

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