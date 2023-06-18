MLB／呼籲交易新援等「故事哥」回歸 外媒：紅襪不能寄望張育成
不管是在美東墊底，還是外卡排行第六，紅襪的戰績都不容樂觀，而其中一個原因，就是缺少足夠穩定的游擊手。
在明星內野手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）年初因手術進入傷兵名單後，紅襪便苦於尋找頂替游擊防區的人手，《Hartford Courant》記者塞魯若（Mac Cerullo）認為，這導致紅襪至今僅繳出五成勝率，「他們輸了很多場接近的比賽，裡頭多少，是在有穩定游擊手的情況下能獲勝的呢？」
雖然張育成在傷前一度頂上這位置，距離復出也越來越近，塞魯若仍提議交易來紅雀游擊手迪隆（Paul DeJong），「如果他們想升級陣容，這是個他們不能在七月底才做出的決定。現在，球隊沒有常駐游擊手，即便史托瑞八月某個時間能回來，也不能寄望張育成、雷耶斯（Pablo Reyes）現在能支撐球隊近兩個月。」
此外，塞魯若點出，換來迪隆有辦法解決紅襪許多問題，「首先，他今年在游擊防區370局裡只出現一個失誤；他同時也敲出了9發全壘打、.736的OPS（攻擊指數），更在2024年有1250萬美元的球隊選項，讓紅襪可以自行取捨。」
除了迪隆，塞魯若也提到白襪安德森（Tim Anderson）、教士金河成，但不論人選是誰，最重要的是能否補上內野大洞。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言