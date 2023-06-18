MiLB／林昱珉6局失1分悲情吞敗 鄭宗哲敲本季第9支三壘打

旅美響尾蛇隊高階1A投手林昱珉今天先發出賽，投6局失1分、優質先發，但吞下個人本季第3敗；海盜隊高階1A野手鄭宗哲敲出個人本季第9支三壘打、貢獻2分打點。

美國職棒小聯盟賽事亞利桑那響尾蛇隊高階1A今天與多倫多藍鳥隊高階1A交手，響尾蛇隊由台灣投手林昱珉先發。

林昱珉1局下讓對手3上3下，2局下保送首名打者，但沒讓對手延續攻勢，3局下被敲出安打、也力守不失分。

林昱珉4局下再遇到危機，先保送首名打者、盜上二壘，再被敲出二壘打失掉1分，但及時回穩，連抓3個出局數，沒有擴大失分危機。

林昱珉今天總計用84球投6局，為本季單場最長投球局數，被敲3支安打，投出5次三振、3次保送，失掉1分責失分，優質先發但隊友火力沒能支援，球隊終場以0比2吞敗，林昱珉承擔敗投。

響尾蛇隊陣中同樣來自台灣的野手陳聖平今天先發打9棒、守游擊，3局上敲出中外野方向安打，總計3打數敲出1支安打，吞下1次三振，賽後打擊率2成24。

匹茲堡海盜隊高階1A今天與波士頓紅襪隊高階1A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打2棒、守游擊，鄭宗哲9局球隊1比8落後、壘上有人時敲出三壘打，一棒送回2分，隊友再補上安打送回1分，但攻勢沒有延續，海盜隊以4比8吞敗。

鄭宗哲今天單場5打數敲出1支安打，為個人本季第9支三壘打，貢獻2分打點，也吞下2次三振，另有1得分，賽後打擊率3成15。