快訊

遴選汰除率不到1％ 資深教師曝：校長靠結盟換校轉任

去東京教書的馬雲回杭州了 現身阿里全球數學競賽決賽

鬥爭蔣中正銅像 台獨畏懼中國 欲剷除歷史脈絡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／林昱珉6局失1分悲情吞敗 鄭宗哲敲本季第9支三壘打

中央社／ 台北18日電
鄭宗哲。圖擷自Greensboro Grasshoppers推特
鄭宗哲。圖擷自Greensboro Grasshoppers推特

旅美響尾蛇隊高階1A投手林昱珉今天先發出賽，投6局失1分、優質先發，但吞下個人本季第3敗；海盜隊高階1A野手鄭宗哲敲出個人本季第9支三壘打、貢獻2分打點。

美國職棒小聯盟賽事亞利桑那響尾蛇隊高階1A今天與多倫多藍鳥隊高階1A交手，響尾蛇隊由台灣投手林昱珉先發。

林昱珉1局下讓對手3上3下，2局下保送首名打者，但沒讓對手延續攻勢，3局下被敲出安打、也力守不失分。

林昱珉4局下再遇到危機，先保送首名打者、盜上二壘，再被敲出二壘打失掉1分，但及時回穩，連抓3個出局數，沒有擴大失分危機。

林昱珉今天總計用84球投6局，為本季單場最長投球局數，被敲3支安打，投出5次三振、3次保送，失掉1分責失分，優質先發但隊友火力沒能支援，球隊終場以0比2吞敗，林昱珉承擔敗投。

響尾蛇隊陣中同樣來自台灣的野手陳聖平今天先發打9棒、守游擊，3局上敲出中外野方向安打，總計3打數敲出1支安打，吞下1次三振，賽後打擊率2成24。

匹茲堡海盜隊高階1A今天與波士頓紅襪隊高階1A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打2棒、守游擊，鄭宗哲9局球隊1比8落後、壘上有人時敲出三壘打，一棒送回2分，隊友再補上安打送回1分，但攻勢沒有延續，海盜隊以4比8吞敗。

鄭宗哲今天單場5打數敲出1支安打，為個人本季第9支三壘打，貢獻2分打點，也吞下2次三振，另有1得分，賽後打擊率3成15。

林昱珉 鄭宗哲 小聯盟

延伸閱讀

MiLB／鄭宗哲單場4安生涯第3次 打擊率飆升3成21

MiLB／鄭宗哲第4次猛打賞 站上隊內5冠王

MiLB／鄭宗哲小聯盟再敲三壘打 陳聖平開轟手感燙

MiLB／鄭宗哲8支三壘安打聯盟最多 主播大讚：真能跑

相關新聞

MLB／大谷翔平23轟獨居全壘打王 生涯150轟亞洲第3人

天使隊日籍球星大谷翔平近況火熱，今天對皇家隊7局上轟出陽春砲，本季第23轟出爐，獨居大聯盟全壘打王，也是生涯6年第150...

MLB／呼籲交易新援等「故事哥」回歸 外媒：紅襪不能寄望張育成

不管是在美東墊底，還是外卡排行第六，紅襪的戰績都不容樂觀，而其中一個原因，就是缺少足夠穩定的游擊手。 在明星內野手「故事哥」史托瑞（Trevor Story）年初因手術進入傷兵名單後，紅襪便苦於

MiLB／鄧愷威升上巨人隊3A 生涯最近大聯盟一步

旅美台將鄧愷威今天收到好消息，巨人隊決定將他從2A升上3A，也成為今年小聯盟台灣選手中，最靠近大聯盟的一員。

MLB／對決老東家超猛勝投 前塞揚強投史奈爾賞光芒12K

教士隊30歲左投史奈爾（Blake Snell），今天在主場面對老東家光芒隊，先發6局只被揮出2支安打，狂飆12次三振，...

MLB／敲第150轟真是太好了 大谷翔平：明天再拚151轟

天使隊日籍好手大谷翔平今天敲出本季第23轟，獨居大聯盟全壘打王，這支生涯第150轟締造隊史最速紀錄，大谷翔平說：「明天繼...

MLB／大谷翔平早該連霸MVP 天使教頭不懂去年為何輸賈吉

天使隊「二刀流」大谷翔平今年再次以投打兩端的頂尖演出震撼棒壇，被看好拿下生涯第二座美聯MVP，不過天使總教練尼文（Phi...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦