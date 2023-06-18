聽新聞
test
0:00 / 0:00
MiLB／鄧愷威升上巨人隊3A 生涯最近大聯盟一步
旅美台將鄧愷威今天收到好消息，巨人隊決定將他從2A升上3A，也成為今年小聯盟台灣選手中，最靠近大聯盟的一員。
鄧愷威今年在5月表現比較不順，先發5場、20局丟掉17分有15分責失，但最近兩場都投滿5局，前一場更是5局被敲3安無失分，獲得晉升機會。
今年鄧愷威曾在季前返台參加經典賽，到美國展開新球季後第一場就有4局無失分、10K演出，雖然防禦率因6月狀況飆升，但在2A總計12場先發是1勝3敗、防禦率4.75的成績，47.1局投出多達68次三振，另外也有20次四壞保送。
今年旅美台將中，僅有張育成在大聯盟獨撐，近期也因傷病問題未能出賽，而鄧愷威自2018年旅美以來，第一次升上3A，是目前台灣球員在此層級的唯一一人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言