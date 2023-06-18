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MiLB／鄧愷威升上巨人隊3A 生涯最近大聯盟一步

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華隊投手鄧愷威。圖／聯合報系資料照
中華隊投手鄧愷威。圖／聯合報系資料照

旅美台將鄧愷威今天收到好消息，巨人隊決定將他從2A升上3A，也成為今年小聯盟台灣選手中，最靠近大聯盟的一員。

鄧愷威今年在5月表現比較不順，先發5場、20局丟掉17分有15分責失，但最近兩場都投滿5局，前一場更是5局被敲3安無失分，獲得晉升機會。

今年鄧愷威曾在季前返台參加經典賽，到美國展開新球季後第一場就有4局無失分、10K演出，雖然防禦率因6月狀況飆升，但在2A總計12場先發是1勝3敗、防禦率4.75的成績，47.1局投出多達68次三振，另外也有20次四壞保送。

今年旅美台將中，僅有張育成在大聯盟獨撐，近期也因傷病問題未能出賽，而鄧愷威自2018年旅美以來，第一次升上3A，是目前台灣球員在此層級的唯一一人。

鄧愷威 大聯盟 張育成

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