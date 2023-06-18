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MLB／敲第150轟真是太好了 大谷翔平：明天再拚151轟
天使隊日籍好手大谷翔平今天敲出本季第23轟，獨居大聯盟全壘打王，這支生涯第150轟締造隊史最速紀錄，大谷翔平說：「明天繼續瞄準第151轟。」
天使今天雖然以9：10輸給皇家隊，但大谷在7局上砲轟皇家中繼投手克拉克（Taylor Clarke），驚奇表現仍然受到關注，只花637場比賽，就達成生涯第150轟紀錄，寫下隊史最快。
「能夠達成里程碑真是太好了。」大谷翔平受訪時表示：「我會繼續努力，明天瞄準第151轟。」
在第一排觀看大谷演出的楚奧特（Mike Trout）就說：「他實在是不可思議，每一次站上打擊區，感覺都有機會把球轟出牆。」
皇家今天先發投手梅爾斯（Mike Mayers）也認同，今天他雖然3度對戰都解決大谷，但也因被敲滾地球而掉分，過去三年效力天使的他說：「我有最好的位子欣賞他打擊，他真的不可思議，我認為有擬定很好的對戰計畫對付他，但他的運動能力、跑壘速度都很驚人，尤其還是一名投手。」
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