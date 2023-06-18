快訊

公立學校不受信賴 日本瘋國際學校 大陸小孩也來搶讀

MLB／大谷翔平23轟獨居全壘打王 生涯150轟亞洲第3人

MLB／連14戰安打無人能敵 大谷翔平6月打擊率達4成10

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平以23轟獨居全壘打王寶座，連續14場敲安也是聯盟本季新高。 美聯社
大谷翔平以23轟獨居全壘打王寶座，連續14場敲安也是聯盟本季新高。 美聯社

天使隊牛棚今天放火，在領先6分的情況下，最後3局狂失8分，讓皇家隊以10：9逆轉勝、終止10連敗，大谷翔平7局上轟出陽春砲，不但23轟獨居大聯盟榜首，而且連續14場比賽出現安打，也是大聯盟本季最佳紀錄。

大谷4打數1安打、被保送1次，5局上內野滾地球攻下1分打點，7局上砲轟皇家中繼投手克拉克（Taylor Clarke），中外野方向437英尺全壘打也是生涯第150轟，延續連續安打場次。

大谷6月砲火驚人，出賽16場合計61次打數，揮出25支安打，包括8支全壘打、6支二壘打、1支三壘打，還被保送15次（包括1次故意四壞），攻下18分打點，單月打擊率達4成10。

他在這16場比賽有15場出現安打，從4日對太空人隊5打數4安打開始，最近14場比賽都開張，大聯盟官網今天指出，連續14戰安打是大聯盟本季最佳紀錄。

大谷以打者身分出現23轟，登板投球被打擊率只有1成78，官網指出，他是1900年至今，在這兩項紀錄同時領先的第一人；若按目前開轟紀錄，本季可望達到51支全壘打，將創下個人單季新高（改寫2021年46轟）。

值得一提的是，大谷翔平只花637場比賽，就達成生涯第150轟紀錄，也是隊史最快。

大聯盟 大谷翔平 天使

延伸閱讀

MLB／大谷翔平23轟獨居全壘打王 生涯150轟亞洲第3人

MLB／連13場敲安！大谷翔平5場獲9保送 皇家吞10連敗

MLB／如何壓制大谷翔平？皇家教頭：我不知道

MLB／算好了！大谷翔平71戰22轟 挑戰單季50轟

相關新聞

MLB／大谷翔平23轟獨居全壘打王 生涯150轟亞洲第3人

天使隊日籍球星大谷翔平近況火熱，今天對皇家隊7局上轟出陽春砲，本季第23轟出爐，獨居大聯盟全壘打王，也是生涯6年第150...

MLB／連14戰安打無人能敵 大谷翔平6月打擊率達4成10

天使隊牛棚今天放火，在領先6分的情況下，最後3局狂失8分，讓皇家隊以10：9逆轉勝、終止10連敗，大谷翔平7局上轟出陽春...

MLB／美聯新人王大熱門！ 吉田正尚笑說自己「有點老」

大聯盟生涯第一年表現亮眼，日本打者吉田正尚目前在美國聯盟新人王獎熱門人選名列第一，但他對這獎項興趣不大，坦言「我有點...

MLB／美聯MVP提前底定？美媒盛讚大谷：韋蘭德加楚奧特

天使隊大谷翔平如今以22轟位居大聯盟全壘打王，作為投手被打擊率1成78也是大聯盟最優，美國媒體「運動畫刊」認為美聯MVP...

MLB／響尾蛇5比1擊敗守護者 加倫主投7局失1分奪第8勝

美國職棒大聯盟MLB亞利桑那響尾蛇今天在主場迎戰克里夫蘭守護者，響尾蛇投手加倫先發7局失1分，加上隊友打擊幫忙，最終以5...

MLB／大聯盟首度單場4安 吉田正尚：繼續做好準備

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平今天雖未開轟，但連續安打場次來到創本季個人新高的13場；波士頓紅襪日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦