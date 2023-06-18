MLB／連14戰安打無人能敵 大谷翔平6月打擊率達4成10
天使隊牛棚今天放火，在領先6分的情況下，最後3局狂失8分，讓皇家隊以10：9逆轉勝、終止10連敗，大谷翔平7局上轟出陽春砲，不但23轟獨居大聯盟榜首，而且連續14場比賽出現安打，也是大聯盟本季最佳紀錄。
大谷4打數1安打、被保送1次，5局上內野滾地球攻下1分打點，7局上砲轟皇家中繼投手克拉克（Taylor Clarke），中外野方向437英尺全壘打也是生涯第150轟，延續連續安打場次。
大谷6月砲火驚人，出賽16場合計61次打數，揮出25支安打，包括8支全壘打、6支二壘打、1支三壘打，還被保送15次（包括1次故意四壞），攻下18分打點，單月打擊率達4成10。
他在這16場比賽有15場出現安打，從4日對太空人隊5打數4安打開始，最近14場比賽都開張，大聯盟官網今天指出，連續14戰安打是大聯盟本季最佳紀錄。
大谷以打者身分出現23轟，登板投球被打擊率只有1成78，官網指出，他是1900年至今，在這兩項紀錄同時領先的第一人；若按目前開轟紀錄，本季可望達到51支全壘打，將創下個人單季新高（改寫2021年46轟）。
值得一提的是，大谷翔平只花637場比賽，就達成生涯第150轟紀錄，也是隊史最快。
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