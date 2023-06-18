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MLB／大谷翔平23轟獨居全壘打王 生涯150轟亞洲第3人
天使隊日籍球星大谷翔平近況火熱，今天對皇家隊7局上轟出陽春砲，本季第23轟出爐，獨居大聯盟全壘打王，也是生涯6年第150轟，但天使9：10不敵皇家，兩隊打完3連戰前兩戰扯平。
大谷4打數1安打、被保送1次，5局上內野滾地球攻下1分打點，7局上面對皇家第3任投手克拉克（Taylor Clarke），第一球就出棒，逮中88英里變速球，轟出中外野方向437英尺全壘打，幫助天使8：2領先。
但天使牛棚擋不住皇家打線，7到9局狂失8分，9局下被泰勒（Samad Tayler）揮出再見安打，終場反以1分之差落敗。
大谷最近4戰出現3轟。也是近9戰第7轟，全壘打數衝上大聯盟榜首，領先大都會隊阿隆索（Pete Alonso）1支，美聯排名優勢也愈來愈大，已經超前洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）3支。
大谷2018年轉戰大聯盟，單季全壘打數依序是22、18、7、46、34、23支，成為第3位達到150轟的亞洲球員，前兩人是南韓好手秋信守218轟、松井秀喜175轟。
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