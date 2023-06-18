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MLB／美聯新人王大熱門！ 吉田正尚笑說自己「有點老」

中央社／ 洛杉磯17日專電
大聯盟生涯第一年表現亮眼，日本打者吉田正尚目前在美國聯盟新人王獎熱門人選名列第一，但他對這獎項興趣不大，坦言「我有點老」。 美聯社
大聯盟生涯第一年表現亮眼，日本打者吉田正尚目前在美國聯盟新人王獎熱門人選名列第一，但他對這獎項興趣不大，坦言「我有點老」。 美聯社

大聯盟生涯第一年表現亮眼，日本打者吉田正尚目前在美國聯盟新人王獎熱門人選名列第一，但他對這獎項興趣不大，坦言「我有點老」。

美國媒體報導，29歲的外野手吉田正尚是拉斯維加斯賭盤上，最受看好能拿下美國聯盟新人王的球員。但在日本職棒資歷豐富的他，對美國媒體表示，不把自己當成新人看待。

吉田正尚在日本職棒7年，效力歐力士猛牛，拿過1次日本總冠軍，4次入選明星賽，2度奪太平洋聯盟打擊王，5屆太平洋聯盟最佳九人獎得主。此外他今年效力日本國家隊，拿下世界棒球經典賽（WBC）冠軍。

吉田正尚今年起以5年9000萬美元（約新台幣27.9億元）的鉅額合約加盟波士頓紅襪。季前球隊舉辦加盟記者會，波士頓當地媒體以「上壘機器」形容吉田的兼具技巧與選球力的打擊型態。

根據ESPN報導，球季還沒開打前，大聯盟業界多名主管都認為，吉田不值得這麼高的價碼，有人直言他的身手只值這筆合約的一半。

但到目前為止，吉田的表現證明紅襪眼光獨到。他出賽61場，繳出打擊率0.309、上壘率0.383、長打率0.479，加上7支全壘打、17支二壘安打並貢獻36分打點。這樣的成績在美國聯盟的新人球員當中最為突出，成為新人王的大熱門。

ESPN報導指出，美國球界原先對吉田實力抱持懷疑，最主要原因是，日本投手能把他們在日職成績，成功轉換到美國大聯盟的例子不少，但站穩大聯盟的打擊者卻非常稀少，目前僅鈴木一朗、松井秀喜和大谷翔平。

紅襪這次開出高價網羅吉田，棒球事務總監布倫（Chaim Bloom）對他的實力很有信心，認為他可以把日職成績轉移到美職。

布倫表示，紅襪關注吉田一段時間，對他做了最徹底的調查，「想盡辦法從他的打擊找漏洞」。過去日本打者轉戰大聯盟之後，面對美國投手更快的球速通常適應不良，但在吉田身上卻沒有發生。

大聯盟 吉田正尚

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