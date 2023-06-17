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MLB／大聯盟首度單場4安 吉田正尚：繼續做好準備

中央社／ 綜合外電報導
吉田正尚首次單場4安打演出。 美聯社
吉田正尚首次單場4安打演出。 美聯社

洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平今天雖未開轟，但連續安打場次來到創本季個人新高的13場；波士頓紅襪日籍打者吉田正尚則首度在大聯盟達成單場4安紀錄。

日媒Sponichi Annex報導，就在外界關注能否連3場比賽開轟時，大谷今天雖未能如願敲出本季第23轟，但3打數仍有1支安打表現，連13戰敲安創個人本季新高紀錄。天使終場以3比0完封堪薩斯市皇家。

大谷今天首打席就敲出一支二壘安打，本季連續13場比賽有安打表現；第2打席及第4打席都獲四壞球保送上壘；第3打席敲出滾地球、第5打席遭三振。

大谷本季打擊率來到3成01，如果只看6月打擊率則高達4成21。

產經新聞報導，雖然為時尚早，但大谷本季表現甚至有機會角逐打擊三冠王。大谷本季敲出22轟暫居美聯全壘打王、54分打點排名第4、打擊率3成01名列第7。

加上洋基強棒賈吉（Aaron Judge）等強敵接連因傷暫時脫離戰場，也讓人更加期待大谷能否取得更為優勢的領先。說不定大谷本季最大對手就是目前以3成09打擊率居美聯第2的同鄉好手吉田正尚。

東京體育網報導，吉田今天擔任5棒打者先發出賽，4打數4安打3分打點，打擊率上升到3成09，緊追美聯打擊王、多倫多藍鳥比切特（Bo Bichette）暫居第2。紅襪今天終場以15比5大勝紐約洋基，勝率回到5成。

吉田今天共敲出兩支二壘安打及兩支一壘安打，這是他轉戰大聯盟後首次單場敲出4安。他賽後受訪時說，不管是什麼樣的安打，坦白說都很令人開心，「今天的比賽已在今天結束，我要繼續為明天也能有所表現做好準備」。

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