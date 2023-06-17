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MLB／大物投手艾伯特創逾百年紀錄 紅人狂奪6連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
紅人大物投手艾伯特今天再繳出6局無失分的精采好投，生涯前三場先發還沒丟過分。 路透社
紅人大物投手艾伯特今天再繳出6局無失分的精采好投，生涯前三場先發還沒丟過分。 路透社

紅人近期陸陸續續開箱農場大物後表現勢不可擋，今天在超級新人艾伯特（Andrew Abbott）的帶領下以2比1驚險擊敗太空人，奪下近期的六連勝，距離國聯中區龍頭僅一步之遙。而艾伯特生涯初登板至今三場共計17.2局沒掉過分，也創下大聯盟逾百年新紀錄。

紅人隊本季陣容可說是令人耳目一新，目前先發野手陣容中就有史迪爾（Spencer Steer）、麥克連（Matt McLain）、克魯茲（Elly De La Cruz）等大物，天賦滿滿。

今天先發的艾伯特也深受紅人隊期待，作為陣中頭號投手新秀，前兩次登板皆無失分的他今天再繳出6局無失分的優質先發，順利摘下個人3連勝。

根據歷史統計，艾伯特成為在1893年投手丘移動至現今距離後，首位生涯前3場先發都至少投滿五局，且沒有丟過任何一分的投手。除此之外，艾伯特也超越了前輩辛普森（Wayne Simpson）生涯前15局沒有掉分的紀錄，下一場比賽有機會持續推進。

艾伯特在賽後受訪時，將這項難能可貴的紀錄歸功於自己的隊友。「沒有身後隊友的幫忙，我不可能做到」，艾伯特說，「我只是相信我自己的能力，我不會試圖去驚艷任何人，但我會不斷投好球，盡可能快速抓到出局數。」

在紅人隊擊敗太空人後，這已經是他們近11場的第9場勝利，勝率已經回升至5成，距離目前分區第一的釀酒人僅剩0.5場勝差。

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