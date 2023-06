MLB／大物投手艾伯特創逾百年紀錄 紅人狂奪6連勝

紅人近期陸陸續續開箱農場大物後表現勢不可擋,今天在超級新人艾伯特(Andrew Abbott)的帶領下以2比1驚險擊敗太空人,奪下近期的六連勝,距離國聯中區龍頭僅一步之遙。而艾伯特生涯初登板至今三場共計17.2局沒掉過分,也創下大聯盟逾百年新紀錄。

紅人隊本季陣容可說是令人耳目一新,目前先發野手陣容中就有史迪爾(Spencer Steer)、麥克連(Matt McLain)、克魯茲(Elly De La Cruz)等大物,天賦滿滿。

今天先發的艾伯特也深受紅人隊期待,作為陣中頭號投手新秀,前兩次登板皆無失分的他今天再繳出6局無失分的優質先發,順利摘下個人3連勝。

根據歷史統計,艾伯特成為在1893年投手丘移動至現今距離後,首位生涯前3場先發都至少投滿五局,且沒有丟過任何一分的投手。除此之外,艾伯特也超越了前輩辛普森(Wayne Simpson)生涯前15局沒有掉分的紀錄,下一場比賽有機會持續推進。

艾伯特在賽後受訪時,將這項難能可貴的紀錄歸功於自己的隊友。「沒有身後隊友的幫忙,我不可能做到」,艾伯特說,「我只是相信我自己的能力,我不會試圖去驚艷任何人,但我會不斷投好球,盡可能快速抓到出局數。」

在紅人隊擊敗太空人後,這已經是他們近11場的第9場勝利,勝率已經回升至5成,距離目前分區第一的釀酒人僅剩0.5場勝差。

