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MLB／連13場敲安！大谷翔平5場獲9保送 皇家吞10連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷連續13場比賽敲安。 美聯社
大谷連續13場比賽敲安。 美聯社

天使隊今天以3：0擊敗皇家隊，讓皇家隊吞下10連敗，大谷翔平首局敲出二壘打，完成連13場敲安，也跑回球隊第1分，但接下來2度四壞保送，已經連5場獲得保送，手感正燙的他可能越來越少好球可打。

昨天先發登板完，大谷翔平今天轉戰皇家隊繼續擔任第2棒、指定打擊，1局上1出局時敲出左外野二壘安打，接著靠朱力（Brandon Drury）的安打回來得分。

大谷接下來在3局上獲得四壞保送，5局上敲出滾地出局，7局上再次獲得保送，9局上則是遭到皇家隊菜鳥投手考克斯（Austin Cox）三振，這是他最近4場比賽第2次遭到三振。

大谷翔平今天總計3打數1安打，打擊率為3成01，另有2次四壞保送，大谷最近5場比賽已經累積9次四壞保送，包括1次故意四壞，而上個月單月也才13次四壞保送，6月打到一半已經累積11次，本季累積37次。

天使隊靠著先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）7局無失分好投，加上巴赫曼（Sam Bachman）後援2局，天使隊本季第7次完封對手。

山多瓦前兩場比賽8.1局就丟掉11分，但今天大變身，全場被敲出4支安打，另有4次保送，但有隊友2次雙殺幫忙，加上自己也投出6次三振，能夠適時化解危機。

皇家 大谷翔平

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