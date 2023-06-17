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MLB／如何壓制大谷翔平？皇家教頭：我不知道
天使隊今起與皇家隊展開三連戰，二刀流球星大谷翔平近期連兩場開轟，以22轟並列大聯盟全壘打王，要如何壓制這位強打者，皇家隊總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）給出的答案是：「我不知道。」
大谷翔平昨天以6局失2分的優質先發拿下本季第6勝，打擊上最近7場比賽敲出6轟，全壘打數與大都會隊阿隆索（Pete Alonso）並列大聯盟第一，6月份打擊率高達4成26，是近期大聯盟最火燙的打者之一。
大谷翔平選手の— 【ＳＳ】大谷速報＆スポーツ速報 (@30R9gmaMUy3guDJ) June 17, 2023
第1打席はツーベースヒット！
今日もいきなり2塁打🔥
12試合連続安打！打率.303
『大谷の勢いが止まらない』
①2塁打#大谷翔平 #エンゼルス
pic.twitter.com/CqVdhrwZ2v
皇家隊這三場不會遇到投手大谷，但如何封鎖打者翔平？奎特拉羅坦言沒有適當方式，只能盡力降低他的殺傷力，「大谷翔平是這個地球上最驚奇的選手，因為他無所不能，我們必須以更出色的投球才有辦法壓制他。」
大谷翔平今天首打席就敲出二壘安打，延續個人連13場敲安，也是連續20場上壘。
大谷翔平 22号ホームラン！— 【ＳＳ】大谷速報＆スポーツ速報 (@30R9gmaMUy3guDJ) June 16, 2023
貴重な追加点🔥5-2
『また左中間に超特大本塁打』
22号＆打率.301に
投げては6回2失点！6勝目の権利#大谷翔平 #エンゼルス
🎥@BallySportWest
pic.twitter.com/dLCyi3qvHB
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