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MLB／本季22轟+第6勝 大谷登全壘打王
大聯盟全壘打王身兼被打擊率最低的王牌投手，天使隊「二刀流」大谷翔平再次展現他的無所不能，昨天面對遊騎兵隊敲出本季第22轟，6局失2分的優質先發拿下本季第6勝，在投打兩端都有極致演出。
天使隊昨天以5：3擊敗遊騎兵隊，大谷翔平在8局上的兩分砲，為勝利增添保險，也讓他以22轟並列大聯盟全壘打王，加上1成78的被打擊率也在大聯盟排第一，成為自1900年以來第一位在打者全壘打、投手被打擊率都排第一的球員。
總教練尼文當然大讚子弟兵，「他真的是太棒了。」但也當面調侃大谷：「全壘打沒轟上第二層看台，是不是累了？」而認真說，尼文認為投手大谷有顯露疲態，「他常常上半局在打擊，下半局又要投球。」
投手大谷昨降低「魔球」橫掃球使用率，99球裡有47顆是四縫線速球，使用比率寫下本季新高，投完6局，被敲6支安打丟掉2分，防禦率3.29，奪第6勝。
大谷表示：「有觀察到對手揮棒較慢，棒球是時機的運動，運用多種球路會更難打。」暌違1個月的勝投，特別是對美聯西區龍頭拿下，讓球隊保持在季後賽競爭力中，大谷說：「大家都投注心力，休息區的氣氛也是最火熱的狀態。」
至於打者翔平則是敲出一發443呎的超大號全壘打，連兩場開轟、連12場敲安，加上2打數1安打、2次四壞保送的成果，打擊率也上升到3成01。
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