桌球／莊智淵直落3取勝 晉WTT拉哥斯挑戰賽8強
台灣「桌球教父」莊智淵今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）拉哥斯挑戰賽男單16強賽，以3比0橫掃比利時選手努亭克（Cedric Nuytinck），僅花不到18分鐘就收下8強門票。
42歲的莊智淵目前男單世界排名第20，這次遠征奈及利亞、參加WTT拉哥斯挑戰賽，男單首輪與21歲法國小將皮卡德（Vincent Picard）激戰5局才脫困，他與徒弟高承睿分頭搶下16強門票。
莊智淵今天16強賽出戰排名第132名的努亭克，雙方曾在去年世界桌球團體錦標賽交手，當時莊智淵以1比3落敗。
莊智淵開賽火力全開，以7比0領先，並以11比5搶下首局，次局則歷經1比3落後，隨即一口氣連得10分，以11比3逆轉，搶先聽牌。
雙方第3局前段3度戰成平手，莊智淵後續未給對手太多機會，以11比5獲勝，闖進8強，接下來將與中國選手梁儼苧、德國名將奧恰洛夫（DimitrijOvtcharov）之間的勝方，爭奪4強席次。
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