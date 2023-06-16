MLB／裁判好威！遊騎兵抗議出棒過半 一口氣把3人被趕出場
遊騎兵今天在主場迎戰天使隊，7局打完換局時，遊騎兵強打塞米恩（Marcus Semien）疑似對出棒過半判決不滿，與一壘審爭執被趕出場，接著投手教練麥達克斯（Mike Maddux）、總教練波奇（Bruce Bochy）輪番上場抗議，全都被趕出場。
遊騎兵7局1出局三壘有人，當時落後1分的遊騎兵有機會追平比分，塞米恩在滿球數時覺得自己忍住不出棒，但一壘審確認定過半，讓塞米恩十分不滿，他先對一壘審比著雙眼，攻守交換時又和一壘審持續爭論，最終被趕出場。麥達克斯也衝上場爭論，馬上就被趕出場，接著連波奇都上來爭論，同樣被趕出場。
遊騎兵該局未獲得追平分，天使則在8局上再添2分，儘管遊騎兵9局下展開反撲，最終仍以3：5不敵天使。
波奇賽後受訪表示，「這是一個可能改變比賽的判決，我們不知道事實，但肯定是一個對我們不利的重大判決。」
塞米恩則表示，「我對自己在球場上的表現感到生氣，但我認為我做了一件好事。我想知道答案，但還沒得到答案就趕出場了。」
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