快訊

中職／要打全壘打大賽 江坤宇好吃驚：我沒什麼力量…

如果烏克蘭在戰爭中敗北？澤倫斯基：美國只剩崩潰「2選擇」

國軍醫院再爆貪汙 基隆分院骨科醫師收賄639萬遭收押

MLB／裁判好威！遊騎兵抗議出棒過半 一口氣把3人被趕出場

聯合新聞網／ 綜合報導
塞米恩(左)。 美聯社
塞米恩(左)。 美聯社

遊騎兵今天在主場迎戰天使隊，7局打完換局時，遊騎兵強打塞米恩（Marcus Semien）疑似對出棒過半判決不滿，與一壘審爭執被趕出場，接著投手教練麥達克斯（Mike Maddux）、總教練波奇（Bruce Bochy）輪番上場抗議，全都被趕出場。

遊騎兵7局1出局三壘有人，當時落後1分的遊騎兵有機會追平比分，塞米恩在滿球數時覺得自己忍住不出棒，但一壘審確認定過半，讓塞米恩十分不滿，他先對一壘審比著雙眼，攻守交換時又和一壘審持續爭論，最終被趕出場。麥達克斯也衝上場爭論，馬上就被趕出場，接著連波奇都上來爭論，同樣被趕出場。

遊騎兵該局未獲得追平分，天使則在8局上再添2分，儘管遊騎兵9局下展開反撲，最終仍以3：5不敵天使。

波奇賽後受訪表示，「這是一個可能改變比賽的判決，我們不知道事實，但肯定是一個對我們不利的重大判決。」

塞米恩則表示，「我對自己在球場上的表現感到生氣，但我認為我做了一件好事。我想知道答案，但還沒得到答案就趕出場了。」

遊騎兵 天使

相關新聞

MLB／官網預測5大交易 紅雀高史密特、釀酒人伯恩斯入列

距離大聯盟8月1日交易大限還有6周多的時間，大聯盟官網近期邀請5位專家各預測1項可能發生的交易，並解釋理由。 第一項交易預測是紅雀隊一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）到費城人隊，

MLB／裁判好威！遊騎兵抗議出棒過半 一口氣把3人被趕出場

遊騎兵今天在主場迎戰天使隊，7局打完換局時，遊騎兵強打塞米恩（Marcus Semien）疑似對出棒過半判決不滿，與一壘審爭執被趕出場，接著投手教練麥達克斯（Mike Maddux）、總教練波奇（Br

MLB／沒打到二樓不及格 天使教頭問大谷：你累了嗎？

天使隊「二刀流」大谷翔平今天以一發飛行距離443呎（約135公里）的全壘打，幫助球隊以5：3擊敗遊騎兵隊，然而總教練尼文...

MLB／投手怨抹油標準不一 大聯盟主席：裁判有統一接受訓練

大都會牛棚投手史密斯（Drew Smith）日前因使用外部物質被裁判驅逐出場，史密斯受訪時認為裁判標準不一，同樣曾被趕出場的塞揚強投薛則（Max Scherzer）也認為裁判太過主觀。不過大聯盟主席曼

MLB／算好了！大谷翔平71戰22轟 挑戰單季50轟

天使隊「二刀流」大谷翔平今天又開轟了，最近7場比賽敲出6轟的瘋狂手感，日本媒體已經幫忙算出，以目前71場敲出22發全壘打...

MLB／費城人6月再度爆發 金布洛爾單局3次超時仍關門成功

大聯盟今年實施投球計時器新規，許多投手仍在適應中，費城人隊終結者「金寶」金布洛爾（Craig Kimbrel）今登板關門，單局竟發生3次投球超時，不過他該局沒有失分，關門成功，幫助費城人以5：4擊敗響

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦