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MLB／官網預測5大交易 紅雀高史密特、釀酒人伯恩斯入列

聯合新聞網／ 綜合報導
紅雀一壘手高史密特。 路透
紅雀一壘手高史密特。 路透

距離大聯盟8月1日交易大限還有6周多的時間，大聯盟官網近期邀請5位專家各預測1項可能發生的交易，並解釋理由。

第一項交易預測是紅雀隊一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）到費城人隊，原因是費城人主戰一壘手霍金斯（Rhys Hoskins）受傷，克萊門斯（Kody Clemens）雖補上空缺並繳出聯盟平均打擊水準，但長打火力不足。高史密特火力雖不如去年MVP賽季，但他仍可提供穩定的火力，而紅雀交易的理由是本季戰績委靡不振，且需要增加農場投手深度，高史密特合約在2024年到期。

第二項預測是釀酒人隊王牌投手伯恩斯（Corbin Burnes）到響尾蛇隊。響尾蛇賈倫（Zac Gallen）和凱利（Merrill Kelly）28場先發中，防禦率僅3.07，不過其他先發投手34場比賽，防禦率高達6.00，因此需要增加輪值前段投手。伯恩斯合約還剩1年半，交易價值較高。雖然釀酒人目前34勝34敗，國聯中區只落後海盜隊0.5場勝差，但釀酒人去年在57勝45敗時，選擇交易守護神海德（Josh Hader），他當時合約也剩1年半。

釀酒人王牌投手伯恩斯。 美聯社
釀酒人王牌投手伯恩斯。 美聯社

第三項交易預測是小熊隊強打貝林傑（Cody Bellinger）到遊騎兵隊，儘管遊騎兵打線攻擊指數（OPS）排全聯盟第3，但指定打擊OPS只有第24。貝林傑今年在小熊表現復活，不過他和小熊只簽2年約，且第二年為雙方選擇權，而小熊目前戰績31勝37敗不太理想。

第四項預測是光芒找來紅人隊終結者迪亞茲（Alexis Diaz），因為光芒本季牛棚每9局三振數7.59次創2011年以來新低，防禦率4.07也比過去幾季高。第五項預測是缺少合格游擊手的道奇隊，找來白襪隊游擊手安德森（Tim Anderson）。

伯恩斯 費城人 紅雀 響尾蛇 釀酒人

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