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MLB／沒打到二樓不及格 天使教頭問大谷：你累了嗎？
天使隊「二刀流」大谷翔平今天以一發飛行距離443呎（約135公里）的全壘打，幫助球隊以5：3擊敗遊騎兵隊，然而總教練尼文（Phil Nevin）卻關心一件事，球沒打上第二層看台，讓他好奇問大谷：「你累了嗎？」
大谷翔平今天投出6局被敲6安失2分的優質先發，8局上的第4打席更轟出2分砲，連兩場開轟，累積22轟站上大聯盟全壘打王，投打兩端極致演出，尼文當然是大讚：「真的是太棒了。」
大谷翔平最近7戰敲出6轟，尼文在大谷開轟後對他說：「你累了嗎？」大谷回答：「什麼意思？」尼文才解釋：「你前面2轟都有打到第二層看台，今天沒有飛那麼遠。」當然這只是玩笑話，尼文表示，大谷在這個系列賽的表現實在驚人，看到他在這樣的大舞台上活躍，令人開心。
投手大谷今天以速球為主要武器，最快球速來到100.3哩（約161.4公里），拿下本季第6勝，不過尼文認為，投球時的大谷確實在第6局看起來有些疲憊，「他常常上半局在打擊，下半局又要投球，今天就是這樣，但能夠面對強悍打線壓制在6局失2分，投得真的不錯。」
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