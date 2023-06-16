MLB／算好了！大谷翔平71戰22轟 挑戰單季50轟

天使隊「二刀流」大谷翔平今天又開轟了，最近7場比賽敲出6轟的瘋狂手感，日本媒體已經幫忙算出，以目前71場敲出22發全壘打的速率，打到季末有機會成為第一位大聯盟單季50轟的日籍球員。

大谷翔平今天先發「第2棒、投手」，在投手丘上繳出6局失2分的優質先發，打擊區也有2打數1安打、2次四壞保送，其中唯一安打就是8局上的兩分砲，幫助天使隊以5：3擊敗遊騎兵隊。

Welcome to the Sho! Shohei Ohtani hits a 2-run homer 443 feet to extend the Angels lead 5-2.



This was Ohtani's 4th HR of the series! 🦄 pic.twitter.com/NSRltTUIAU — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年6月16日

這是大谷本季第3次在「投打二刀流」的比賽中開轟，超越去年整季的2次，擊球初速109.4哩（約176.1公里）、仰角28度、飛行距離443呎（約135公里）。

根據日本媒體體育報知的計算，天使隊開季至今71場比賽，大谷翔平已經敲出22發全壘打，換算成162場將是50.2轟，超越個人在2021年的46轟紀錄，已經是日籍球員單季最多轟紀錄。

大谷翔平最近連續12場敲安，6月14場比賽敲出7發全壘打，22轟超越原本美聯第一賈吉（Aaron Judge）的19轟，也追平國聯大都會隊阿隆索（Pete Alonso），並列大聯盟全壘打王。