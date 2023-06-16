MLB／投手怨抹油標準不一 大聯盟主席：裁判有統一接受訓練

大都會牛棚投手史密斯（Drew Smith）日前因使用外部物質被裁判驅逐出場，史密斯受訪時認為裁判標準不一，同樣曾被趕出場的塞揚強投薛則（Max Scherzer）也認為裁判太過主觀。不過大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）強調裁判有統一接受訓練，他也認為，「實際上投手抹油的情形相當普遍」。

史密斯被認定使用外部物質遭禁賽10場。這是自薛則、洋基隊赫曼（Domingo German）後，本季第3位因「抹油」被禁賽的投手。大聯盟自2021年6月開始嚴格檢查外部物質後，共有5位投手被禁賽。

針對2名投手提出的質疑，曼弗瑞表示，「每次這種情況發生後，我們都會和裁判討論。我認為所有的違規事件都很明確，沒有疑慮。很明顯那種黏稠度，不可能是合法使用松香造成的。」

曼弗瑞強調裁判並沒有武斷執法，「裁判都受過統一訓練，明白規則允許下，投手使用松香是什麼感覺，也知道當你違法將松香和酒精、防曬乳及其他黏性物質混合時，是什麼感覺。」

「黏性物質正改變比賽。從誠信和公平的角度來看，我們有義務確保規則執行。從我的角度來看，違規情況確實發生」曼弗瑞說。