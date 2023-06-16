MLB／費城人6月再度爆發 金布洛爾單局3次超時仍關門成功

大聯盟今年實施投球計時器新規，許多投手仍在適應中，費城人隊終結者「金寶」金布洛爾（Craig Kimbrel）今登板關門，單局竟發生3次投球超時，不過他該局沒有失分，關門成功，幫助費城人以5：4擊敗響尾蛇。

Craig Kimbrel got called for three pitch clock violations in one half-inning pic.twitter.com/qXbmjACLCh — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2023年6月15日

費城人2局上靠著史托特（Bryson Stott）陽春砲和透納（Trea Turner）適時安打，拿下2分，3局上再靠波姆（Alec Bohm）再擊出帶有1分打點的二壘安打。

響尾蛇3局下展開反撲，莫雷諾（Gabriel Moreno）先敲安取回1分，接著馬提（Ketel Marte）轟出三分砲，響尾蛇反倒以4：3領先。

費城人打線4局上立刻做出回應，史瓦柏（Kyle Schwarber）先擊出長打追平比數。強打哈波（Bryce Harper）接著在1出局一、三壘有人情況下，擊出左外野一壘安打，幫助費城人取得5：4領先，雙方隨後都沒再獲得分數，費城人順利收下勝利。

費城人本季戰績來到35勝34敗，值得一提的是，他們上季帶著22勝29敗進入6月，單月打出19勝8敗，賽季結束後拿下國聯第4佳戰績。本季以25勝32敗進入6月，目前6月戰績10勝2敗。費城人捕手史塔布斯（Garrett Stubbs）受訪時表示，「我猜6月真的是費城人勝率重返5成的月份，我們起步有點慢，但正在走2022年走過的路。」