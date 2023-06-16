MLB／本季最快50勝！光芒72場達陣寫隊史 近20年第二快
大聯盟龍頭光芒隊在系列賽前兩場敗給墊底的運動家隊，後面兩場扳回顏面，靠著萊利（Luke Raley）在8局上的超前轟，以4：3擊敗運動家隊，拿下2連勝，也成為本季第一支50勝隊伍，創下隊史最速50勝紀錄。
光芒隊只用72場比賽拿下50勝，根據《ESPN Stats & Info》，這是大聯盟近20個球季第二快50勝，與2018年洋基、2005年白襪並列，最快是去年洋基隊只用了67場就50勝。
光芒隊前4局打完以3：0領先，不過5局下先發投手布萊德利（Taj Bradley）突然不穩，2次四壞加上隊友失誤形成滿壘，讓運動家隊2支安打就追平比數。
7局下運動家隊更取得無人出局、滿壘大好機會，但二壘手沃爾斯（Taylor Walls）策動一個先傳本壘、再傳一壘的雙殺，擋住失分，接替投球的史帝芬森（Robert Stephenson）再用三振解圍。
這也讓萊利有機會當英雄，面對投手普魯特（Austin Pruitt），轟出一發中外野陽春砲，他說：「當下不知道有沒有過牆，確定出去後鬆了口氣，讓我們回到領先，這是很困難的四連戰，在丟掉前2場後又扳平，這是2場重大的勝利。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言