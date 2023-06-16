MLB／本季最快50勝！光芒72場達陣寫隊史 近20年第二快

大聯盟龍頭光芒隊在系列賽前兩場敗給墊底的運動家隊，後面兩場扳回顏面，靠著萊利（Luke Raley）在8局上的超前轟，以4：3擊敗運動家隊，拿下2連勝，也成為本季第一支50勝隊伍，創下隊史最速50勝紀錄。

光芒隊只用72場比賽拿下50勝，根據《ESPN Stats & Info》，這是大聯盟近20個球季第二快50勝，與2018年洋基、2005年白襪並列，最快是去年洋基隊只用了67場就50勝。

The Rays have won 50 games by mid-June pic.twitter.com/rsWtRmqIJX — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2023年6月15日

光芒隊前4局打完以3：0領先，不過5局下先發投手布萊德利（Taj Bradley）突然不穩，2次四壞加上隊友失誤形成滿壘，讓運動家隊2支安打就追平比數。

7局下運動家隊更取得無人出局、滿壘大好機會，但二壘手沃爾斯（Taylor Walls）策動一個先傳本壘、再傳一壘的雙殺，擋住失分，接替投球的史帝芬森（Robert Stephenson）再用三振解圍。

這也讓萊利有機會當英雄，面對投手普魯特（Austin Pruitt），轟出一發中外野陽春砲，他說：「當下不知道有沒有過牆，確定出去後鬆了口氣，讓我們回到領先，這是很困難的四連戰，在丟掉前2場後又扳平，這是2場重大的勝利。」