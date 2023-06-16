快訊

醫生林禹宏罹血癌又移植肺！兩度與死神擦身而過更想助人

許傑輝小18歲「校花嫩妻」背景起底　密友心疼洩近況

新北市府大門驚傳被潑白漆 上班尖峰嚇壞員工

MLB／本季最快50勝！光芒72場達陣寫隊史 近20年第二快

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
光芒隊成為本季第一支50勝隊伍，創下隊史最速50勝紀錄。 歐新社
光芒隊成為本季第一支50勝隊伍，創下隊史最速50勝紀錄。 歐新社

大聯盟龍頭光芒隊在系列賽前兩場敗給墊底的運動家隊，後面兩場扳回顏面，靠著萊利（Luke Raley）在8局上的超前轟，以4：3擊敗運動家隊，拿下2連勝，也成為本季第一支50勝隊伍，創下隊史最速50勝紀錄。

光芒隊只用72場比賽拿下50勝，根據《ESPN Stats & Info》，這是大聯盟近20個球季第二快50勝，與2018年洋基、2005年白襪並列，最快是去年洋基隊只用了67場就50勝。

光芒隊前4局打完以3：0領先，不過5局下先發投手布萊德利（Taj Bradley）突然不穩，2次四壞加上隊友失誤形成滿壘，讓運動家隊2支安打就追平比數。

7局下運動家隊更取得無人出局、滿壘大好機會，但二壘手沃爾斯（Taylor Walls）策動一個先傳本壘、再傳一壘的雙殺，擋住失分，接替投球的史帝芬森（Robert Stephenson）再用三振解圍。

這也讓萊利有機會當英雄，面對投手普魯特（Austin Pruitt），轟出一發中外野陽春砲，他說：「當下不知道有沒有過牆，確定出去後鬆了口氣，讓我們回到領先，這是很困難的四連戰，在丟掉前2場後又扳平，這是2場重大的勝利。」

運動家 光芒 洋基

延伸閱讀

MLB／大谷21轟、102K雙居聯盟前3 有望創個人最佳賽季

MLB／曾來過台灣的義大利重砲整季報銷 皇家火力雪上加霜

MLB／老虎卡布雷拉本季首轟出爐 差1安追平A-Rod紀錄

MLB／大谷翔平21轟獨步美聯 日網友期待拚打擊三冠王

相關新聞

MLB／本季最快50勝！光芒72場達陣寫隊史 近20年第二快

大聯盟龍頭光芒隊在系列賽前兩場敗給墊底的運動家隊，後面兩場扳回顏面，靠著萊利（Luke Raley）在8局上的超前轟，以...

MLB／大谷21轟、102K雙居聯盟前3 有望創個人最佳賽季

天使隊「二刀流」大谷翔平不斷進化，昨敲出本季第21轟，距離大聯盟全壘打王只差1轟，以投手之姿送出102次三振排名大聯盟第...

MLB／曾來過台灣的義大利重砲整季報銷 皇家火力雪上加霜

今年曾代表義大利來台灣打經典賽的皇家重砲帕斯昆汀(Vinnie Pasquantino)今天傳出開刀治療右肩關節唇傷勢，本季確定報銷。今年帕斯昆汀多項打擊數據在陣中名列前茅，他的缺陣無疑是對皇家隊貧弱

MLB／老虎卡布雷拉本季首轟出爐 差1安追平A-Rod紀錄

老虎今在主場和勇士隊進行雙重賽，首戰40歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）擊出本季首轟，還上演3安猛打賞，生涯安打數達到3114支，全壘打508支。 卡布雷拉差1支安打將追平「A-R

MLB／大谷翔平21轟獨步美聯 日網友期待拚打擊三冠王

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平，今天敲出本季第21支全壘打獨步美聯，排名MLB第2；加上打擊率及打...

MLB／中職林威助領先大聯盟！國民教頭拿彩色列印抗議判決

國民今天對戰太空人隊，9局下出現再見失誤，終場以4：5輸球。國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）賽後對判決表達不滿，還拿出「彩色列印」截圖證明對方跑在壘線內側，有妨礙守備嫌疑。 兩隊戰

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦