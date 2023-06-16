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MLB／21轟、102K 大谷雙居大聯盟前3

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平昨敲出本季第21轟，累積21轟距離大聯盟最多轟只差1發。 路透社
大谷翔平昨敲出本季第21轟，累積21轟距離大聯盟最多轟只差1發。 路透社

天使隊「二刀流」大谷翔平不斷進化，昨敲出本季第21轟，距離大聯盟全壘打王只差1轟，以投手之姿送出102次三振排名大聯盟第三，去年的他在這兩項數據排名大聯盟前15名已是史上第一人，今年有機會改寫為前3。

大谷翔平昨天對遊騎兵隊9局上的兩分砲，雖然沒能幫助球隊逆轉，仍以3：6輸球中止3連勝，不過照目前開轟、製造打點速率，季末有機會衝上48轟、120分打點，足以改寫2021年的個人紀錄，令人期待能否挑戰美聯打擊三冠王。

代表三冠王的三項數字，大谷翔平目前是打擊率2成99（美聯第六）、21轟（美聯第一）、52分打點（美聯第五），打擊率美聯最高是藍鳥隊比切特3成19、打點是紅襪隊狄佛斯56分，大谷差距都還不算太遠。

加入投球數據，大谷只能跟自己比，去年他34轟排名大聯盟第11、219次三振排名第6，今年21轟暫落後大都會隊阿隆索22轟，三振數輸給勇士隊史泰德的121次、藍鳥高斯曼117次，就看今天先發的大谷能否趕進度。

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