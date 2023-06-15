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MLB／曾來過台灣的義大利重砲整季報銷 皇家火力雪上加霜

聯合新聞網／ 綜合報導
皇家新生代強打帕斯昆汀今天傳出將開刀治療右肩，整季報銷。 美聯社
皇家新生代強打帕斯昆汀今天傳出將開刀治療右肩，整季報銷。 美聯社

今年曾代表義大利來台灣打經典賽皇家重砲帕斯昆汀(Vinnie Pasquantino)今天傳出開刀治療右肩關節唇傷勢，本季確定報銷。今年帕斯昆汀多項打擊數據在陣中名列前茅，他的缺陣無疑是對皇家隊貧弱的打擊造成重創，也更難擺脫墊底命運。

帕斯昆汀是受到皇家球迷期待的新生代重砲，雖然本季尚未打出眾所期待的突破性成績，但依舊是皇家倚重的中心棒次。然而，他在五天前賽後傳出受傷後就沒有再出賽，今天確認是右肩關節唇撕裂必須動刀，考量到復原時間，帕斯昆汀的賽季也提前結束。

「這是球賽的一部份，我必須處理它」，帕斯昆汀說，去年他也曾因為同樣的傷勢而缺陣半個月，「至少我在明年賽季可以用最好的狀態做準備，不用每天擔心傷勢的狀況。」

帕斯昆汀本季在全壘打、安打、打點等數據都是陣中前三名，在他退出戰線後，皇家也預計由普洛托(Nick Pratto)接手一壘管區。在受傷期間，帕斯昆汀也沒有閒著，他在賽前也被球迷捕捉到在打擊練習中給予隊友意見。

皇家總教練奎特拉羅(Matt Quatraro)十分肯定帕斯昆汀充滿領導力的行為，稱他對比賽的態度能夠激發隊友，「他的職業態度受到尊敬，無論是比賽方式或是競爭方式，我認為這都將極大化每個人的發展。」

義大利 經典賽 皇家

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