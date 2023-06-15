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MLB／老虎卡布雷拉本季首轟出爐 差1安追平A-Rod紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
卡布雷拉2023年首轟出爐。 路透
卡布雷拉2023年首轟出爐。 路透

老虎今在主場和勇士隊進行雙重賽，首戰40歲老將卡布雷拉（Miguel Cabrera）擊出本季首轟，還上演3安猛打賞，生涯安打數達到3114支，全壘打508支。

卡布雷拉差1支安打將追平「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez），並列歷史第21。再1支全壘打則將追平薛菲爾德（Gary Sheffield），並列歷史第26。

去年底卡布雷拉宣告2023年球季是「最後一舞」，他在雙重賽首戰2局下相中勇士強投史泰德（Spencer Strider）的95.7英里速球，掃出一發兩分砲。這球擊球初速105.7英里、距離406英尺。

卡布雷拉6局下擊出投手強襲球，跑出內野安打，9局下又敲出二壘安打，總計本場5打數3安打，不過老虎仍以7：10輸球。雙重賽第2戰卡布雷拉3打數無安打，選到1次保送，跑回1分，老虎又以5：6輸球。

卡布雷拉近年打擊退化明顯，本季至今115打數26支安打，打擊率僅2成26。

老虎 Miguel Cabrera

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