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MLB／中職林威助領先大聯盟！國民教頭拿彩色列印抗議判決

聯合新聞網／ 綜合報導
國民教頭拿彩色列印證明，太空人跑者跑在壘線內。 截圖自影片
國民教頭拿彩色列印證明，太空人跑者跑在壘線內。 截圖自影片

國民今天對戰太空人隊，9局下出現再見失誤，終場以4：5輸球。國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）賽後對判決表達不滿，還拿出「彩色列印」截圖證明對方跑在壘線內側，有妨礙守備嫌疑。

兩隊戰成4：4平手，進入9局下半。國民終結者哈維（Hunter Harvey）被連打2支安打，雖三振掉狄亞茲（Yainer Diaz），但又投出保送形成滿壘。隨後哈維讓太空人邁爾斯（Jake Meyers）擊成滾地球，國民守備選擇先殺本壘，再傳一壘，沒想到國民捕手魯茲（Keibert Ruiz）卻傳到邁爾斯頭盔上，形成大暴傳，太空人跑者趁機衝回本壘得到致勝分。

國民教練團當下立刻向裁判抗議，但裁判不接受。國民教頭馬丁尼茲賽後受訪時拿出「彩色列印」截圖，證明邁爾斯跑在壘線內側，是妨礙守備才對。

值得一提的是，前中信兄弟總教練、現任海外發展顧問的林威助，去年8月19日也曾拿「彩色列印」截圖抗議判決。當時7局上王威晨被判出局，兄弟提出挑戰後維持原判，直到8局下仍見林威助對這次判決有滿滿疑惑，趁著暫停空檔，帶著A4紙找上小房間理論，紙張上是王威晨先上壘的格放截圖，此舉引發不少話題，也成為中職名場面。

前兄弟教頭林威助。 中信兄弟提供
前兄弟教頭林威助。 中信兄弟提供

國民 太空人

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