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MiLB／鄧愷威2A先發5局好投 奪下本季首勝

中央社／ 台北15日電
巨人隊小聯盟2A台灣投手鄧愷威今天先發登板，主投5局繳出5次三振、無失分好投，最終奪下本季首勝。 中央社
巨人隊小聯盟2A台灣投手鄧愷威今天先發登板，主投5局繳出5次三振、無失分好投，最終奪下本季首勝。 中央社

美國職棒舊金山巨人隊小聯盟2A台灣投手鄧愷威今天先發登板，主投5局繳出5次三振、無失分好投，最終奪下本季首勝；海盜隊高階1A的鄭宗哲則是4打數沒有安打演出。

舊金山巨人隊2A今天對上巴爾的摩金鶯隊2A的賽事，鄧愷威擔任先發投手，首局2出局之後，雖然被敲出一壘安打，不過打者在二壘前出局；2局下雖然2出局後投出觸身球、又被盜上二壘，不過最後飆出三振化解危機；3局下演出3上3下，其中還飆出2次三振。

到了4局下，鄧愷威被首名打者敲安打，不過讓下一棒擊出雙殺打，再送出三振；5局下則是被敲1支安打，不過都用滾地球製造出局數，沒有失分。總計鄧愷威主投5局被敲出3支安打，送出5次三振，沒有掉分。最後巨人隊2A以2比0奪勝，鄧愷威奪下本季首勝，目前出賽12場都是先發，拿下1勝3敗，防禦率4.75。

另外，海盜隊高階1A的鄭宗哲今天先發打第2棒、擔任游擊手，不過全隊都遭到對手壓制，團隊僅敲出3支安打，最終以2比5不敵紅襪隊高階1A。鄭宗哲則是4打數沒有敲出安打，吞下3次三振，不過本季目前打擊率仍有3成09。

鄧愷威 鄭宗哲

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