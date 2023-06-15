MLB／大谷翔平21轟獨步美聯 日網友期待拚打擊三冠王

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平，今天敲出本季第21支全壘打獨步美聯，排名MLB第2；加上打擊率及打點數急增，日本網友期待本季挑戰打擊三冠王頭銜。

日本每日體育報導，大谷翔平今天在9局敲出本季第21轟的2分砲，站上美聯全壘打王，且4打數2安打2分打點讓打擊率升到2成99。

以大谷目前的打擊步調來推算，本季應有機會敲出48支全壘打及120分打點，讓大谷有機會挑戰首位達成MLB打擊三冠王的日籍打者紀錄。

大谷打擊近況相當好，今天第4局第3打席敲出安打後，9局再敲出本季第21支全壘打。

大谷6月打擊率高達4成23，包括6轟及14分打點，打擊狀況絕佳，不僅暫居美聯全壘打王，排名第6的打擊率僅落後居冠打者一些，排名第5的打點也僅落後第1名4分。

目前推特上已有日本網友期待大谷本季有機會挑戰打擊三冠王頭銜。打擊三冠王指的是打者在打擊率、全壘打及打點數都居冠。

日媒《THE ANSWER》報導，MLB目前全壘打王是國聯紐約大都會打者阿隆索（Pete Alonso）的22轟，大谷21轟僅落後1轟，居MLB第2名；大谷目前投出102次三振，也僅落後國聯亞特蘭大勇士投手史泰德（Spencer Strider）的121次，及美聯多倫多藍鳥投手高斯曼（Kevin Gausman）的117次，排名MLB第3。

MLB官網記者藍斯（Sarah Langs）透過推特再次介紹大谷2022年達成的紀錄，就是從1893年投手丘移動到目前的位置以來，大谷是史上第一個在MLB達成全壘打數及投出三振數都在15名內的選手。

藍斯說，大谷本季不論是全壘打數還是投出三振數，都已超越上個球季進入MLB前3名，「全壘打排名第2、投出三振數排名第3」。