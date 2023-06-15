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MLB／大谷翔平近6戰5轟狂超 9連敗的爐主皇家挫咧等？
皇家隊近況不振，昨天取代運動家隊，成為大聯盟戰績最爛的球隊，今天在主場又以4：7不敵紅人隊，不但3連戰遭橫掃，而且吞下本季最長9連敗，紅人打出5連勝。
皇家6月12場比賽只贏1場，最近對馬林魚、金鶯、紅人3連戰全敗，戰績掉到18勝50敗，勝率只剩2成65，也是繼運動家後，本季第2支吞下50敗的球隊。
皇家明天休兵，後天起在主場對天使隊進行3連戰，投手群如何封鎖近況火熱的大谷翔平，成為傷腦筋的問題；大谷今天對遊騎兵隊9局上轟出兩分砲，本季第21轟出爐，仍居美聯榜首，他在最近6場比賽出現5支全壘打，重要投打數據幾乎都是天使球員最佳。
皇家今天揮出15支安打，比紅人足足多8支，但長打火力落後一大截，紅人4支全壘打攻下6分，成為贏球關鍵，麥克連（Matt McLain）4打數2安打，5局上3分砲拉大比數差距到5分，紅人這半局3轟打垮皇家士氣。
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