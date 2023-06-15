MLB／曾懷疑大谷翔平二刀流 3冠名帥波奇：沒想到真的可行

天使隊大谷翔平在對遊騎兵隊前3場敲出3轟，明天系列賽最終戰還要登板先發，遊騎兵隊教頭波奇（Bruce Bochy）還記得，當初在巨人隊參與招募大谷時「完全沒想到二刀流是真的可以辦到的」。

大谷翔平在13日對遊騎兵隊時，敲出追平轟跟超前轟，幫助球隊以9：6在延長賽12局獲勝，昨天大谷則是獲得3次保送外加2支安打，天使隊7：3贏球，今天大谷雖然在9局上敲出2分砲，但天使隊落後太多以3：6輸球。

遊騎兵教頭波奇。 路透社

擁有3座世界大賽冠軍的波奇，今天賽前受訪時表示：「沒有選手能超越獨角獸，大谷在投打兩方面都非常驚人，那2轟很厲害，也許保送是一種選擇。」

首戰賽後波奇曾表示考量下一棒還有楚奧特（Ｍike Trout），完全沒打算故意四壞保送大谷，而第二戰楚奧特休兵，大谷就被敬遠過1次。

波奇更進一步透露，當初在巨人隊擔任總教練時，曾參與招募大谷翔平，「老實說，完全沒想過他會有現在的成就，是一名好投手而且能打、能跑，無所不能，我沒想過二刀流是真的可行，但他讓這一切成真，這證明了他是有多誇張的天賦。」