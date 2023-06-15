MLB／基納法利法快腿盜本壘 洋基仍遭大都會再見安打KO

大都會隊今天在紐約「地鐵大戰」飽受威脅，7局上還被洋基隊快腿基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）盜本壘成功，一度處於落後，全隊展現韌性拚到10局下，開路先鋒尼莫（Brandon Nimmo）揮出再見安打，以4：3逆轉勝，兩隊在紐約內戰各贏一場。

雙方先發投手韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）上演投手戰，各投6局失1分，打完前6局1：1平手。

大都會中繼投手布里格漢（Jeff Brigham）7局上登板，戰況出現變化，唐納森（Josh Donaldson）先獲保送，瑞佐（Anthony Rizzo）觸身球攻占一、二壘，1出局後基納法利法揮出游擊滾地球，大都會二壘手麥尼爾（Jeff McNeil）接球造成2出局，但傳向一壘發生失誤，讓唐納森跑回超前分。

大都會第3任投手雷利（Brooks Raley）上場，基納法利法盜上二壘、利用大都會捕手艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）傳球失誤上三壘，接著再盜本壘成功，雷利投球偏高，讓艾瓦瑞茲完全沒有機會觸殺。

ISIAH KINER-FALEFA JUST STOLE HOME pic.twitter.com/zQ6vm3Ykq5 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2023年6月15日

基納法利法今天3打數掛零、吞下兩次三振，但用跑壘速度重創大都會，單局兩次盜壘成功，差點讓大都會付出輸球代價。

大都會隊開路先鋒尼莫10局揮出再見安打。路透

大都會展現主場優勢，7局下追回兩分，打完正規9局3：3平手；10局下1出局，尼莫面對洋基第6任投手拉米瑞茲（Nick Ramirez），揮出中外野方向二壘打，在爆滿44121名球迷前，成為致勝英雄。