MLB／不死鳥折翼淪國聯墊底 官網記者建議該賣掉高史密特

如果要選一支本季最讓人失望的球隊，去年國聯中區龍頭紅雀絕對榜上有名，紅雀今年戰績荒腔走板，勝率至今不及四成，「超越」著名的坦隊國民及洛磯，淪為國聯墊底。為此，大聯盟官網也呼籲紅雀應大刀闊斧，將去年MVP高史密特(Paul Goldschmidt)交易掉，拯救青黃不接的輪值。

過往因強大韌性被稱為「不死鳥」的紅雀本季跌落谷底，打出近30年來最爛戰績，最大因素是先發輪值，在有先發過的投手當中，僅蒙哥馬利(Jordan Montgomery)防禦率低於4，前王牌韋恩萊特(Adam Wainwright)更是來到5.79，昔日榮光已不復見。

目前紅雀隊與分區龍頭海盜來到8.5場的勝差，雖然並未完全出局，但已是一段不小的差距，根據數據分析網站《FanGraphs》指出，紅雀本季晉級季後賽的機率僅剩13.5%。大聯盟官網記者萊奇(Will Leitch)就撰文建議紅雀將高史密特交易掉，因為他是球隊目前價值最高的球員。

萊奇表示，高史密特的合約將在明年底結束，屆時他將滿37歲，以高史密特的穩健成績，是否要與這名年近40的一壘手簽下大約將是令紅雀頭痛的問題。除此之外，紅雀的先發輪值還有可能雪上加霜：蒙哥馬利和弗萊賀提(Jack Flaherty)將成自由球員、韋恩萊特即將退休，紅雀農場短期內似乎也沒人能銜接上，明年的投手陣容恐將面臨更大的空缺。

不只如此，大聯盟官網排名首位的新秀沃克(Jordan Walker)守備位置也將是值得思考的理由，從三壘出道的他位置被金手套十連霸得主亞瑞納多(Nolan Arenado)卡死，轉練外野成效也不彰，如果最終落腳一壘將有機會激發他的打擊潛能。

萊奇點出，若大谷翔平沒有出現在交易貨架上，高史密特將是市場上最頂尖的打者，巨人、天使、馬林魚、費城人都可能加入競爭，且他們都有能吸引紅雀注目的投手新秀。然而，高史密特的合約中有包含不可交易條款，是否真的會被交易，最終還得看本人的意願。