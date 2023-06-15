MLB／大谷翔平21轟出爐逼近霸主阿隆索 還是救不了天使

天使隊大谷翔平今天單場雙安，延續連續11場敲安，包含9局上臨去秋波的2分砲，累積21轟距離大聯盟最多轟只差1發，不過天使攻勢有限，最終仍以3：6輸給遊騎兵隊，中止3連勝。

大谷翔平今天擔任第2棒、指定打擊，首打席選到四壞保送上壘，連續7打席上壘，只不過3局上遭到三振，無緣追平個人最長連續上壘紀錄。

4局上大谷翔平在2出局、一壘有人時敲出安打，加上下一棒楚奧特（Mike Trout）獲得保送，天使出現滿壘機會，只可惜瑞登（Anthony Rendon）敲出界外飛球出局。

7局上大谷翔平敲出滾地球出局，9局上面對球隊1：6落後，大谷翔平在1出局、一壘有人時，瞄準史密斯（Will Smith）一顆失投到紅中的94.1哩速球，敲出一發兩分砲，將比數拉近，只不過球隊最終還是無力反撲。

Shohei Ohtani hits one to the second deck. 🦄



(via @BallySportWest)pic.twitter.com/3KNK9t1Scc — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2023年6月15日

大谷翔平總計4打數2安打，另外三振、四壞保送各1次，打擊率上升到2成99，近6戰敲出5轟，讓他超越賈吉（Aaron Judge）的19轟後，又逼近大聯盟全壘打榜第一阿隆索（Pete Alonso）的22轟。

大谷翔平明天要登上投手丘對遊騎兵先發，今天先到牛棚練投38球確認狀態，而總教練尼文（Phil Nevin）更提前預告，投手大谷下一次登板日將投1休5，在台灣時間22日對上道奇隊先發。