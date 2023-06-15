MLB／太空人傷兵連連 強投麥卡勒斯驚傳本季報銷

去年拿下世界大賽冠軍的太空人本季陣容因傷所困，上個禮拜傷了MVP級強打艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)後，在今天又傳出主力先發麥卡勒斯(Lance McCullers Jr.)因右前臂受傷必須要動刀，本季確定無法復出，也讓太空人飽受困擾的先發輪值形同雪上加霜。

已連續六年闖入季後賽的太空人本季分區王位受到嚴峻考驗，除了面臨新興強權遊騎兵的挑戰，傷兵不斷的陣容更是一大困擾。去年的賽揚王牌韋蘭德(Justin Verlander)轉投大都會、賈西亞(Luis Garcia)五月就接受手肘韌帶置換手術本季報銷、厄奎迪(Jose Urquidy)也曾出現右肩發炎的情況。本季在輪值內的布朗(Hunter Brown)、彼拉克(Brandon Bielak)、法蘭斯(J.P. France)三人去年出賽數都不超過七場，過去幾年倚重的麥卡勒斯如今也確定報銷。

事實上麥卡勒斯在2018年動過手肘韌帶置換手術後，出席率便不斷下滑。右前臂的傷勢是麥卡勒斯在2021年季後賽期間所受的傷，當時他只選擇復健而非動刀，導致他在去年只出賽八場；然而傷勢在今年春訓練投時加劇，在2月後就沒再出賽，他於2021年休賽季與球隊簽下一張5年8500萬美元的延長合約，如今前兩年的薪水如同打水漂。

「與麥卡勒斯談過後，他現在對這件事跟未來的感覺好多了」，太空人總管布朗(Dana Brown)表示球隊沒有麥卡勒斯的回歸時間表，「他是個勇士，竭盡全力回到場上，但每當在投手丘增加投球數時，疼痛感就會回來，這很不幸」。