MLB／想超越大谷翔平！12歲小學生 敲百轟還能左右開投

日本12歲小學生原悠翔因為大谷翔平愛上棒球，更希望能夠超越偶像，至少目前有一點是大谷辦不到的，原悠翔同樣擁有強投豪打能力，但是還多了一項左右開投的技能，他的能力獲得大聯盟官網關注。

大聯盟官網特地採訪這位小球員，原悠翔透露，原本父母希望自己踢足球，「我會學習打棒球的原因是，第一場看的棒球比賽剛好大谷翔平有出賽，我看到他敲出安打，心想我也要像大谷翔平那樣，所以我開始打球。」

那時候大谷翔平還效力於日職火腿隊，安打其實是一發全壘打，讓4歲的原悠翔就此著迷，他的父親說：「上小學之前，他就說自己『想要像大谷一樣，想要比大谷更厲害』。」

原悠翔也有著相應的身體素質，不僅累積敲出100轟，最快球速可以來到76.4哩（約123公里），這是右手，左手最快球速也有71.4哩（115公里），另外跑50公尺時間是7.3秒。

原悠翔表示，最早發現自己能夠左右開投，是一年級在學校丟壘球測試時，「我一開始用右手丟太遠，老師叫我試試看左手，沒想到也很遠。」

現在原悠翔跟父親每天早上6點半會開始練習，放學後繼續，一天用右手練投，隔天換左手，原悠翔所屬的船橋鳳凰隊贏下去年聯賽冠軍，原悠翔在冠軍戰完投完封，而且5場比賽敲出5轟。

原悠翔夢想著有一天能夠站在打擊區面對大谷翔平、羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希，並且站在投手丘對決村上宗隆、楚奧特（Mike Trout）以及賈吉（Aaron Judge），但最重要目標是在甲子園出賽，以此為起點朝職業進發。