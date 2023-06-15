快訊

啦啦隊女神也受辱！短今遭許傑輝摸胸得逞：妳胸部好像豆腐

整理包／1張圖看懂3大生活圈通勤月票 8大QA一次查

畢冊被消失？家有亞斯伯格症孩子 如何幫助他們找到天賦與舞台

MLB／想超越大谷翔平！12歲小學生 敲百轟還能左右開投

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本12歲小學生原悠翔因為大谷翔平愛上棒球，更希望能夠超越偶像。 截圖自影片
日本12歲小學生原悠翔因為大谷翔平愛上棒球，更希望能夠超越偶像。 截圖自影片

日本12歲小學生原悠翔因為大谷翔平愛上棒球，更希望能夠超越偶像，至少目前有一點是大谷辦不到的，原悠翔同樣擁有強投豪打能力，但是還多了一項左右開投的技能，他的能力獲得大聯盟官網關注。

大聯盟官網特地採訪這位小球員，原悠翔透露，原本父母希望自己踢足球，「我會學習打棒球的原因是，第一場看的棒球比賽剛好大谷翔平有出賽，我看到他敲出安打，心想我也要像大谷翔平那樣，所以我開始打球。」

那時候大谷翔平還效力於日職火腿隊，安打其實是一發全壘打，讓4歲的原悠翔就此著迷，他的父親說：「上小學之前，他就說自己『想要像大谷一樣，想要比大谷更厲害』。」

原悠翔也有著相應的身體素質，不僅累積敲出100轟，最快球速可以來到76.4哩（約123公里），這是右手，左手最快球速也有71.4哩（115公里），另外跑50公尺時間是7.3秒。

原悠翔表示，最早發現自己能夠左右開投，是一年級在學校丟壘球測試時，「我一開始用右手丟太遠，老師叫我試試看左手，沒想到也很遠。」

現在原悠翔跟父親每天早上6點半會開始練習，放學後繼續，一天用右手練投，隔天換左手，原悠翔所屬的船橋鳳凰隊贏下去年聯賽冠軍，原悠翔在冠軍戰完投完封，而且5場比賽敲出5轟。

原悠翔夢想著有一天能夠站在打擊區面對大谷翔平、羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希，並且站在投手丘對決村上宗隆、楚奧特（Mike Trout）以及賈吉（Aaron Judge），但最重要目標是在甲子園出賽，以此為起點朝職業進發。

大谷翔平 棒球 大聯盟

延伸閱讀

MLB／大谷翔平20轟10盜本季第1人 2安3保送全上壘

MLB／大谷翔平開轟甩棒面露凶光 19轟站上美聯全壘打王

攔住大谷翔平硬訪遭球團封殺　記者沉默11天後道歉「我真的做錯了」

MLB／大谷翔平投打獨霸天使 被打擊率1成72更是全聯盟最低

相關新聞

MLB／想超越大谷翔平！12歲小學生 敲百轟還能左右開投

日本12歲小學生原悠翔因為大谷翔平愛上棒球，更希望能夠超越偶像，至少目前有一點是大谷辦不到的，原悠翔同樣擁有強投豪打能力...

MLB／巨人菜鳥出身鄉村 升大聯盟前不曾踏進大聯盟球場

美國職棒競爭激烈，小聯盟球員升上大聯盟第一場比賽常有激勵人心的故事，巨人隊近日就有一例：菜鳥投手出身鄉村，初登板拿下救援...

MLB／卡洛爾記錯出局送分好尷尬！開轟道歉難阻響尾蛇慘敗

台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）今天在比賽中發生離譜瑕疵，他在3局上1出局一、三壘有人時接殺對手飛球，結果他似乎認為已3人出局，慢慢地回頭撿帽子，讓三壘跑者輕鬆得分。 Corb

MLB／紐約又有人抹油！大都會牛棚史密斯喊冤：感覺標準不一

洋基和大都會隊今天展開「地鐵大戰」，吸引4萬多名球迷進場觀賽。大都會先發投手薛則（Max Scherzer）4局上被打爆，第5任投手史密斯（Drew Smith）還被裁判抓到抹油，一球未投就退場，大都

MLB／球迷自辦反抵制活動 2.7萬人見證運動家7連勝擺脫爐主

運動家隊老闆執意要將球隊遷離奧克蘭，加上球團近年不補強陣容及調漲票價等行為，讓主場票房慘不忍睹。今運動家球迷自主發起「反抵制活動」，共有2萬7759名球迷進場共襄盛舉。運動家則再度上演驚奇，以2：1險

MiLB／潘文輝後援飆157公里 挨旅美生涯首轟但無關勝敗

旅美匹茲堡海盜隊高階1A野手鄭宗哲維持好手感，今天單場3安1打點、連6場出賽敲安；費城人隊1A投手潘文輝後援登板挨旅美生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦