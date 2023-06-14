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MLB／卡洛爾記錯出局送分好尷尬！開轟道歉難阻響尾蛇慘敗

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾忘記出局數，奉送對手1分。 美聯社
卡洛爾忘記出局數，奉送對手1分。 美聯社

台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）今天在比賽中發生離譜瑕疵，他在3局上1出局一、三壘有人時接殺對手飛球，結果他似乎認為已3人出局，慢慢地回頭撿帽子，讓三壘跑者輕鬆得分。

費城人打線今天火力全開，首局就打下4分大局，3局上靠著串聯安打和卡洛爾的疏失再得2分。響尾蛇整場一路被壓著打，卡洛爾8局下轟出陽春砲「道歉」完全無法改變戰局，因為響尾蛇仍以3比11落後。九局上響尾蛇甚至派出內野手羅哈斯（Josh Rojas）投球，他失掉4分，但成功吃完最後1局，響尾蛇終場以3比15吞下慘敗。

卡洛爾本場比賽3打數1安打，選到1次保送，貢獻1分打點，賽後打擊率為3成13。

響尾蛇中斷近期的6連勝，目前領先國聯西區第2的道奇3場勝差。響尾蛇教頭羅夫洛（Torey Lovullo）賽後表示，「我們要持續打好球，把這場比賽忘掉，準備好明天比賽。這場只是沒有按照節奏進行。」

卡洛爾 響尾蛇 費城人

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