MLB／洋基老闆點名4位球員要振作 透露沃爾普不會被下放3A

洋基主砲賈吉（Aaron Judge）日前又進入傷兵名單，打線也因此陷入低迷。今洋基老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）受訪時點名4位球員，希望他們能快點振作，幫助球隊。

這4名球員分別是瑞佐（Anthony Rizzo）、勒梅休（DJ LeMahieu）、史丹頓（Giancarlo Stanton）與唐納森（Josh Donaldson）。史坦伯瑞納表示，「我們必須開始攻擊，我們給投手施加太大壓力，幾位老將需要加強，尤其是賈吉不在的時候。」

針對賈吉何時能回歸的問題，史坦布瑞納無法做出保證，「我不會在你們面前裝神祕，我了解球迷想知道，但這不是斜肌1級拉傷或大腿筋2級拉傷，這傷病在棒球員身上不常發生，每個人的癒合速度都不同。」

史坦伯瑞納也談到表現不如預期的大物沃爾普（Anthony Volpe），他透露球隊沒有將他下放3A的打算，「我認為他在守備上很可靠，投手已經適應他，他也會做出調整，我不認為這是異常現象。我曾經在春訓結束時和他說，『你是洋基的先發游擊手，不只是短短三周的時間。』他會成為那樣的選手，但總是會遇到一些起伏。」

今天被點名的4位球員都用手中球棒回應老闆期待，史丹頓首局擊出陽春砲，勒梅休4局也轟出兩分砲。唐納森則是在6局上敲出超前比數的高飛犧牲打，瑞佐也有安打演出。沃爾普則是4打數2安打，貢獻1分打點。