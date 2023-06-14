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MLB／大谷翔平20轟10盜本季第1人 2安3保送全上壘

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷今天5打席全上壘，有2次安打與3次保送。 美聯社
大谷今天5打席全上壘，有2次安打與3次保送。 美聯社

天使大谷翔平除了強投豪打還有快腿，今天5打席全上壘，2次安打、3次保送，讓他輕易上壘的遊騎兵隊付出代價，大谷翔平跑回2分，而9局上成功盜壘，更讓他成為本季第一位20轟、10盜的球員，天使隊最終以7：3拿下3連勝。

大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，首打席就從先發左投布拉佛德（Cody Bradford）手中，敲出一支擊球初速112.5哩的右外野二壘安打，延續個人連10場敲安。

3局上在2出局、無人在壘時，大谷獲得四壞保送，6局上大谷在1出局時敲安，靠隊友安打進占二壘，瑞登（Anthony Rendon）敲出的滾地球對手雙殺不成變失誤，大谷也趁勢跑回本壘得分，天使隊該局猛攻3分逆轉為4：3。

7局上在2出局、二三壘有人時，遊騎兵隊選擇故意四壞保送大谷，結果成功讓下一棒朱力（Brandon Drury）三振，滿累計奏效。

9局上天使隊先靠奈托（ Zach Neto）2分砲拉開分差，2出局後大谷翔平又獲得四壞保送，而且成功盜上二壘，自己立刻「大鵬展翅」比出安全上壘動作，經電視重播輔助判決後也確認無誤，大谷翔平本季第10盜，靠著朱力安打回來得分。

大谷翔平總計2打數2安打、另有3次保送，打擊率上升到2成96，6月打擊率高達3成91，讓日本媒體高呼「絕好調（狀態極佳）」，也完成連續3年、個人第5次單季雙位數盜壘。

大谷翔平 天使

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