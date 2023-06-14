聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／大谷翔平20轟10盜本季第1人 2安3保送全上壘
天使隊大谷翔平除了強投豪打還有快腿，今天5打席全上壘，2次安打、3次保送，讓他輕易上壘的遊騎兵隊付出代價，大谷翔平跑回2分，而9局上成功盜壘，更讓他成為本季第一位20轟、10盜的球員，天使隊最終以7：3拿下3連勝。
大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，首打席就從先發左投布拉佛德（Cody Bradford）手中，敲出一支擊球初速112.5哩的右外野二壘安打，延續個人連10場敲安。
3局上在2出局、無人在壘時，大谷獲得四壞保送，6局上大谷在1出局時敲安，靠隊友安打進占二壘，瑞登（Anthony Rendon）敲出的滾地球對手雙殺不成變失誤，大谷也趁勢跑回本壘得分，天使隊該局猛攻3分逆轉為4：3。
7局上在2出局、二三壘有人時，遊騎兵隊選擇故意四壞保送大谷，結果成功讓下一棒朱力（Brandon Drury）三振，滿累計奏效。
9局上天使隊先靠奈托（ Zach Neto）2分砲拉開分差，2出局後大谷翔平又獲得四壞保送，而且成功盜上二壘，自己立刻「大鵬展翅」比出安全上壘動作，經電視重播輔助判決後也確認無誤，大谷翔平本季第10盜，靠著朱力安打回來得分。
大谷翔平總計2打數2安打、另有3次保送，打擊率上升到2成96，6月打擊率高達3成91，讓日本媒體高呼「絕好調（狀態極佳）」，也完成連續3年、個人第5次單季雙位數盜壘。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言