MLB／美媒列數據讚大谷主宰聯盟 官網MVP榜卻被賈吉追近

大谷翔平近期打擊手感火燙，昨天敲出單場雙響砲，登上美聯全壘打王寶座。美媒《Fox Sports》賽後撰文列出大谷本季多項驚人數據，指出大谷在大聯盟打出無與倫比的統治力。

該報導提到，大谷光靠打擊就已經是全明星球員，他敲出美聯最多的20轟，全大聯盟只僅次大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）的22轟。另外，大谷也是本季唯一能以114英里擊球初速開轟的打者。

大谷本季攻擊指數（OPS）高達0.955，只僅次2021年的個人生涯最佳成績（0.965），打擊率0.291則創下生涯新高。

大谷在投球方面也繳出特別數據，他每9局飆出12.1次三振，大聯盟排名第4。大谷是聯盟近3年，唯一每年都至少繳出100次三振、20轟的球員。

本季大谷在2種版本的WAR值（勝場貢獻值）都稱霸全大聯盟，目前bWAR為3.8，fWAR則為3.5。

儘管大谷翔平本季打擊表現強勢，但近期投球成績下滑，也影響到MVP競爭。官網公布最新一期MVP排行榜，47張專家投票中，大谷翔平選票從上期的30張下降到23張，官網指出他的投手表現不如開季強勢。

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）近期雖進入傷兵名單，但選票增加到12張，排名第2。原因是他在最近19次出賽繳出13轟、24分打點，攻擊指數1.454的恐怖數據。