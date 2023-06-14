MLB／藤浪晉太郎假先發1局好投 7顆160公里火球沒保送

日籍投手藤浪晉太郎今天沒機會進帳勝投，他作為運動家隊「假先發」，面對光芒隊投出1局1安打無失分表現，而且速球均速來到99.3哩（約159.8公里），最快來到100.8哩（約162.2公里），又是火球連發的一天。

運動家隊雖然戰績18勝50敗在大聯盟墊底，但近期打出一波6連勝，有機會與7連敗的皇家隊戰績交叉，擺脫爐主。

藤浪晉太郎今天以「假先發」身分登板，開賽第1球就讓對手敲出滾地球出局，接著連3顆好球三振法蘭柯（Wander Franco），最後那一球飆出本場最快球速，面對拉米瑞茲（Harold Ramirez）則是滿球數後被敲出一壘打，但接著讓阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲出飛球出局下庄。

藤浪晉太郎最近4場出賽、累計4局無失分，期間只被敲出2支安打，今天賽後防禦率下降到10.80，今天投了16球有11顆好球，沒有四壞保送，其中12顆速球裡，超過160公里的就有7球。

藤浪晉太郎開季擔任先發角色，4戰4敗後轉為後援，今天是他繼6月3日後再次擔任假先發，本季至今6場先發、16場後援，拿下3勝6敗，35局投出35次三振。但也有33次四壞保送，丟掉43分有42分自責分。